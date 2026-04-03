„Tak, aneks zostanie ujawniony. W tej chwili jesteśmy po etapie analiz retorycznych, tego co się znajduje w raporcie. Był wyrok TK, a teraz są analizy formalno-prawne prowadzone w biurze BBN” - powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na antenie Radia ZET, odnosząc się do zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego ws. ujawnienia aneksu do likwidacji WSI.
Rzecznik prezydenta został zapytany, czy aneks do likwidacji WSI zostanie ujawniony. Jeżeli tak, to kiedy to nastąpi?
Tak, aneks zostanie ujawniony. W tej chwili jesteśmy po etapie analiz retorycznych, tego co się znajduje w raporcie. Był wyrok TK, a teraz są analizy formalno-prawne prowadzone w biurze BBN. Jakiś czas temu minister Sławomir Cenckiewicz zapowiadał, że zajmie się tym zespół analityków BBN pod kierownictwem gen. Kowalskiego
— powiedział na antenie Radia ZET.
Marzec się dopiero zakończył i kończymy analizę. Wkrótce będzie informacja z BBN, decyzja dotycząca ujawnienia z aneksu do likwidacji do WSI. Prezydent dotrzymuje obietnic wyborczych i na pewno tę obietnicę dotrzyma
— dodał.
Historia aneksu do likwidacji WSI
Wojskowym Służbom Informacyjnym – powołanym w 1991 r., a rozwiązanym jesienią 2006 r. przez rząd PiS – zarzucano wiele nieprawidłowości, m.in. brak weryfikacji z lat PRL, tolerowanie szpiegostwa na rzecz Rosji, udział w aferze FOZZ, nielegalny handel bronią. W lutym 2007 r. prezydent Lech Kaczyński upublicznił sygnowany przez szefa komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza raport z weryfikacji WSI. Na podstawie raportu wszczynano śledztwa ws. przestępstw WSI; większość umorzono.
W 2008 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że samo opublikowanie raportu w 2007 r. przez prezydenta Kaczyńskiego było legalne. Za sprzeczne z konstytucją TK uznał natomiast pozbawienie osób z raportu – przed jego publikacją – prawa do wysłuchania przez komisję weryfikacyjną WSI, dostępu do akt sprawy oraz odwołania do sądu od decyzji o umieszczeniu ich w raporcie. Za zbyt niejasny TK uznał też zwrot ustawy o umieszczeniu w raporcie osób, których „działania wykraczały poza obronność”.
Po tym ostatecznym wyroku TK prezydent Kaczyński nie opublikował gotowego aneksu do raportu. Mówił, że „zbyt wiele jest tam fragmentów, w których fakty zastąpiono interpretacjami”. To stanowisko podtrzymał prezydent Bronisław Komorowski. Podobnie Andrzej Duda, który mówił, że „nie widzi powodów do jego ujawnienia”.
