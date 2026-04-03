Tylko u Nas

Afery kłodzkiej ciąg dalszy. Kamili L. Urząd Miasta miał przyznać mieszkanie. Otrzymała najwięcej punktów i priorytet

  • Polityka
  • opublikowano:
90 punktów + „P” dla Kamili W. (L.) z Kłodzka. Na oficjalnej liście mieszkań socjalnych na 2025 rok zajęła pierwsze miejsce. / autor: Fratria/X
90 punktów + „P” dla Kamili W. (L.) z Kłodzka. Na oficjalnej liście mieszkań socjalnych na 2025 rok zajęła pierwsze miejsce. / autor: Fratria/X

Czy skazaną w pierwszej instancji w związku z aferą pedofilii i zoofilii w Kłodzku Kamila L., wspierał Urząd Miasta? Okazuje się, że urzędnicy magistratu mieli przyznać byłej działaczce Kolacji Obywatelskiej nowe mieszkanie w związku z powodzią, która miała tu miejsce w 2024 r. Takiego szczęścia nie miało wielu innych uczciwych obywateli. „Kamila L. z maksymalną liczbą punktów. W związku z tym Urząd Miasta w Kłodzku kupił nie jakieś remontowane budynki czy lokale z zasobów komunalnych, tylko kupił od dewelopera mieszkania” - relacjonował dziś reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski.

To na prawdę może wzburzyć krew tym, którzy zostali dotknięciu katastrofalną powodzią w Kłodzku jesienią 2024 r. Dokładnie tą, o której premier Donald Tusk mówił, że sygnały o niej nie są zbyt alarmujące. Niestety rzeczywistość okazała się dramatyczna. Piękne miasto zostało zniszczone przez żywioł, a wielu ludzi straciło swoje domy i mieszkania. Wielu do dziś czeka na jakąkolwiek pomoc ze strony państwa. Tymczasem była działaczka Koalicji Obywatelskiej Kamila L., skazana w aferze pedofilskiej i zoofilskiej miała otrzymać pomoc bardzo szybko. Z ujawnionych dokumentów ma wynikać, że znalazła się na samym szczycie listy osób, który miasto miało przyznać mieszkania socjalne na rok 2025, Kamila W. Widnieje tu z rekordową liczbą 90 punktów i magiczną literką „P” oznaczającą priorytet.

Znajdujemy się w w Kłodzku przed urzędem miasta. Wczoraj w sieci wypłynął dokument, którym ja tylko tak machnę, ponieważ tutaj są dane osobowe osób. To jest lista lokali socjalnych na 2025 rok i to jest lista z pieczęcią Urzędu Miasta w Kłodzku, wydział gospodarki mieniem komunalnym i planowania przestrzennego. To są osoby, które dostały mieszkania socjalne i na pierwszym miejscu jest właśnie pani Kamila L. Z maksymalną liczbą punktów. Jak wiemy z doniesień medialnych, pani Kamila mieszkała z rodzicami i była powodzianką. W związku z tym Urząd Miasta w Kłodzku kupił nie jakieś remontowane budynki czy lokale z zasobów komunalnych, tylko kupił od dewelopera mieszkania, czy też apartamenty, jakiś nowy blok. Pojedziemy tam, bo już wiemy jaki to jest adres. Chcemy to zobaczyć i państwu pokazać

— zapowiedział reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski.

Kamila L. z priorytetem

Rodzi się pytanie, czy Urząd Miasta w Kłodzku wiedział, że Kamila L ma tak poważne zarzuty prokuratorskie, że toczy się sprawa i że sama się wykluczyła ze struktur Platformy Obywatelskiej. Kamila L. aby nie być rozpoznaną, zmieniła jakiś czas temu wizerunek i wróciła do panieńskiego nazwiska zaczynającego się na W.

Wychodziłoby na to, że w wyniku tej całej sytuacji pani Kamila L. jest beneficjentem, bo dostała nowe mieszkanie w dobrej lokalizacji. Wejdziemy teraz za chwilę do urzędu. Ja będę próbował pytać urzędników tutaj, czy ten dokument jest prawdziwy, bo na razie nie wiemy. Jest jeszcze historia związana z relacją między marszałek Wielichowską a panią Kamilą L. Pani Monika Wielichowska wyparła się Kamili L. A mamy wiele informacji, wiele grafik, wiele filmików w mediach społecznościowych, kiedy widać, że te panie są w zażyłych stosunkach. Jeśli czas pozwoli, to też pojedziemy dzisiaj do biur poselskich. Pani Wielichowskiej

— relacjonował Piotr Czyżewski.

Dokument z listą na której jest skazana Kamila L. jest dostępny w sieci.

90 punktów + „P” dla Kamili W. (L.) z Kłodzka. Na oficjalnej liście mieszkań socjalnych na 2025 rok zajęła 1. miejsce z wynikiem 90 punktów i oznaczeniem „P” (priorytet). Dla porównania: miejsce 2 dostało 88 punktów większość powodzian otrzymywała 40–70 punktów Ona wskoczyła na sam szczyt listy. A przypomnijmy: W tym samym czasie była już objęta śledztwem za nieudzielenie pomocy własnej córce, która przez lata była gwałcona przez jej męża, oraz za udział w aktach zoofilii i produkcji pornografii dziecięcej. Mimo to miasto Kłodzko przyznało jej mieszkanie socjalne z najwyższym priorytetem. Powódź? Czy raczej „swoja” działaczka PO? Fakty z oficjalnego BIP Urzędu Miasta w Kłodzku

— czytamy we wpisie na X „Antyfarmazona”.

90 punktów + „P” dla Kamili W. (L.) z Kłodzka. Na oficjalnej liście mieszkań socjalnych na 2025 rok zajęła pierwsze miejsce. / autor: x
90 punktów + „P” dla Kamili W. (L.) z Kłodzka. Na oficjalnej liście mieszkań socjalnych na 2025 rok zajęła pierwsze miejsce. / autor: x

koal/X/wPolsce24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych