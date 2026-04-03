„Każdy z nas mógł mieć tańsze święta. Gdyby rządowi Tuska chciało się popracować i przyjęliby ustawę, którą złożył prof. Przemysław Czarnek, która obniżała do 0 proc. VAT na żywność. Niestety okazuje się, że znowu problemy Polaków dla Donalda Tuska nic nie znaczą” - podkreśliła poseł PiS Anna Gembicka w nagraniu na platformie X.
Jak poinformował w poniedziałek, 30 marca, Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na urząd premiera, Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. i wnioskowało o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu we wtorek. Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk stwierdził wówczas, że rząd zadbał o obniżkę cen paliw, co ma wpływ na ceny żywności.
Proponujemy projekt ustawy, który składamy właśnie teraz, o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. do końca 2026 roku. To według wyliczeń opartych na założeniach budżetowych naszych przeciwników politycznych, dzisiaj rządzących, powinno zostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 miliardy złotych
— powiedział Czarnek podczas spotkania z dziennikarzami w Hali Mirowskiej w Warszawie.
„Mieli gotową ustawę, wybrali drożyznę!”
Wpis w tej sprawie zamieściła poseł PiS Anna Gembicka, która zwróciła uwagę na fakt, że rządzący „mieli gotową ustawę na stole, wybrali drożyznę”.
— zaznaczyła Anna Gembicka.
