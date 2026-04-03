Lewacy krzyczeli w Łodzi: „Katole, wy chu...e, Antifa was wymorduje”. "Prawnicy dla Polski" złożyli zawiadomienie do prokuratury

Antifa / autor: Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en/Oompje/X
Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski złożyło w łódzkiej Prokuraturze Okręgowej zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa. „Znieważono grupę ludności - katolików - ze względu na ich wyznanie oraz nawoływano do popełnienia na katolikach zbrodni zabójstwa” - czytamy we wpisie na X stowarzyszenia. Sprawa dotyczy lewicowej manifestacji, która w zeszłą sobotę przeszła ulicami Łodzi. Jej uczestnicy skandowali m.in. „Katole, wy chu…e, Antifa was wymorduje”.

Nikt nie został wylegitymowany przez policję

Fragment marszu lewicowców w Łodzi pokazała na platformie X Młodzież Wszechpolska. Na nagraniu widzimy m.in. zamaskowanego mężczyznę wykrzykującego przez megafon wulgarne hasła o „katolach”.

Manifestanci w Łodzi nie tylko wznosili agresywne okrzyki i śpiewy, ale nieśli też transparenty z napisami „Je.ać wasze granice”, „Refugees welcome”, czyli „uchodźcy mile widziani”.

Według źródeł Telewizji Republika, mimo wykrzykiwania haseł łamiących prawo i nawołujących do przemocy, żadem z uczestników marszu nie został wylegitymowany przez ochraniających demonstrację policjantów.

Policja i prokuratura zapowiadają, że dopiero będą ustalać tożsamość sprawców

— czytamy na portalu niezalezna.pl

Zawiadomienie do prokuratury: Publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski zareagowali na doniesienia o lewackiej manifestacji.

Nie może budzić wątpliwości publiczny charakter opisanego powyżej marszu, jak i to, że  okrzyki o wskazanej powyżej treści były nawoływaniem do zabójstw na osobach „katoli”, tj. wyznawcach religii katolickiej. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie poglądem nawoływanie w rozumieniu art. 255 kk to „Skierowane (…) do osób bliżej nieznanych(…), jest ogólnym zachęcaniem bez stosowania argumentów (…) działających na daną psychikę”.

— czytamy we fragmencie złożonego doniesienia.

Jeżeli przedmiotem owego nawoływania jest zabójstwo, (…) wówczas bez wątpienia czyn lub czyny jakiego dopuszczano się w Łodzi we wspomnianym powyżej marszu należy uznać za wyczerpujące znamiona przestępstwa z art. 255 2 kk, które to przestępstwo polega na publicznym nawoływaniu do popełnienia zbrodni.

Antifa ruchem politycznym i terrorystycznym

W dalszej części Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski przypomina, że „‘Antifa’ jest ruchem politycznym, którego (niektórzy) uczestnicy nie stronią od działań przemocowych, wręcz terrorystycznych”.

Za ruch o takim charakterze uznał Antifę prezydent USA. 22 września 2025 r. Biały Dom wydał nawet w tej sprawie rozporządzenie wykonawcze.

SC/X/niezalezna.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

