Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski złożyło w łódzkiej Prokuraturze Okręgowej zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa. „Znieważono grupę ludności - katolików - ze względu na ich wyznanie oraz nawoływano do popełnienia na katolikach zbrodni zabójstwa” - czytamy we wpisie na X stowarzyszenia. Sprawa dotyczy lewicowej manifestacji, która w zeszłą sobotę przeszła ulicami Łodzi. Jej uczestnicy skandowali m.in. „Katole, wy chu…e, Antifa was wymorduje”.
Nikt nie został wylegitymowany przez policję
Fragment marszu lewicowców w Łodzi pokazała na platformie X Młodzież Wszechpolska. Na nagraniu widzimy m.in. zamaskowanego mężczyznę wykrzykującego przez megafon wulgarne hasła o „katolach”.
Manifestanci w Łodzi nie tylko wznosili agresywne okrzyki i śpiewy, ale nieśli też transparenty z napisami „Je.ać wasze granice”, „Refugees welcome”, czyli „uchodźcy mile widziani”.
Według źródeł Telewizji Republika, mimo wykrzykiwania haseł łamiących prawo i nawołujących do przemocy, żadem z uczestników marszu nie został wylegitymowany przez ochraniających demonstrację policjantów.
Policja i prokuratura zapowiadają, że dopiero będą ustalać tożsamość sprawców
— czytamy na portalu niezalezna.pl
Zawiadomienie do prokuratury: Publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni
Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski zareagowali na doniesienia o lewackiej manifestacji.
Nie może budzić wątpliwości publiczny charakter opisanego powyżej marszu, jak i to, że okrzyki o wskazanej powyżej treści były nawoływaniem do zabójstw na osobach „katoli”, tj. wyznawcach religii katolickiej. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie poglądem nawoływanie w rozumieniu art. 255 kk to „Skierowane (…) do osób bliżej nieznanych(…), jest ogólnym zachęcaniem bez stosowania argumentów (…) działających na daną psychikę”.
— czytamy we fragmencie złożonego doniesienia.
Jeżeli przedmiotem owego nawoływania jest zabójstwo, (…) wówczas bez wątpienia czyn lub czyny jakiego dopuszczano się w Łodzi we wspomnianym powyżej marszu należy uznać za wyczerpujące znamiona przestępstwa z art. 255 2 kk, które to przestępstwo polega na publicznym nawoływaniu do popełnienia zbrodni.
Antifa ruchem politycznym i terrorystycznym
W dalszej części Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski przypomina, że „‘Antifa’ jest ruchem politycznym, którego (niektórzy) uczestnicy nie stronią od działań przemocowych, wręcz terrorystycznych”.
Za ruch o takim charakterze uznał Antifę prezydent USA. 22 września 2025 r. Biały Dom wydał nawet w tej sprawie rozporządzenie wykonawcze.
SC/X/niezalezna.pl
