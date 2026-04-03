Na pytanie, czy stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego to przygotowanie do wyjścia z PiS-u, Michał Dworczyk wskazał w Trójce, że „absolutnie nie ma takich planów”. Jak dodał, „to jest stowarzyszenie, a nie formacja polityczna, a nie partia polityczna”.
Mateusz Morawiecki ogłosił wczoraj powstanie nowego stowarzyszenia skierowanego do wyborców centrowych, jednocześnie zdecydowanie zaprzeczając, że planuje odejście z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś do tej kwestii nawiązał Michał Dworczyk, europoseł PiS, były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Trójce.
Absolutnie nie ma takich planów, to jest stowarzyszenie, a nie formacja polityczna, a nie partia polityczna
— wskazał.
Nie mam poczucia, żebyśmy byli represjonowani, jeśli mówi pani o środowisku współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość jest jedną z największych formacji politycznych w Polsce, mamy w sposób oczywisty zróżnicowane poglądy, są różne środowiska, te poglądy się spierają
— dodał.
Szczucki zawieszony. „Niezrozumiała decyzja”
Michał Dworczyk stanął również w obronie Krzysztofa Szczuckiego.
Nie ma uzasadnienia tej decyzji, dla mnie to jest decyzja niezrozumiała, Krzysztofa Szczuckiego znam od lat […] jest wykładowcą akademickim, jednym z najlepszych i najbardziej wyważonych polityków
— powiedział eurodeputowany.
Zapytany o to, czy Krzysztof Szczucki „paktuje z Waldemarem Żurkiem”, wskazał, że nie ma takiej wiedzy i nie bardzo w to wierzy.
Program 3. Polskiego Radia/300polityka.pl/tt
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.