Mateusz Morawiecki buduje własne zaplecze? Michał Dworczyk ucina spekulacje: Nie ma takich planów. To nie formacja polityczna

Michał Dworczyk / autor: Fratria
Na pytanie, czy stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego to przygotowanie do wyjścia z PiS-u, Michał Dworczyk wskazał w Trójce, że „absolutnie nie ma takich planów”. Jak dodał, „to jest stowarzyszenie, a nie formacja polityczna, a nie partia polityczna”.

Mateusz Morawiecki ogłosił wczoraj powstanie nowego stowarzyszenia skierowanego do wyborców centrowych, jednocześnie zdecydowanie zaprzeczając, że planuje odejście z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś do tej kwestii nawiązał Michał Dworczyk, europoseł PiS, były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Trójce.

Absolutnie nie ma takich planów, to jest stowarzyszenie, a nie formacja polityczna, a nie partia polityczna

— wskazał.

Nie mam poczucia, żebyśmy byli represjonowani, jeśli mówi pani o środowisku współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość jest jedną z największych formacji politycznych w Polsce, mamy w sposób oczywisty zróżnicowane poglądy, są różne środowiska, te poglądy się spierają

— dodał.

Szczucki zawieszony. „Niezrozumiała decyzja”

Michał Dworczyk stanął również w obronie Krzysztofa Szczuckiego.

Nie ma uzasadnienia tej decyzji, dla mnie to jest decyzja niezrozumiała, Krzysztofa Szczuckiego znam od lat […] jest wykładowcą akademickim, jednym z najlepszych i najbardziej wyważonych polityków

— powiedział eurodeputowany.

Zapytany o to, czy Krzysztof Szczucki „paktuje z Waldemarem Żurkiem”, wskazał, że nie ma takiej wiedzy i nie bardzo w to wierzy.

Czytaj także

Program 3. Polskiego Radia/300polityka.pl/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

