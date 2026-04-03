Koalicja Obywatelska nie będzie powtarzać wyborów swoich władz w regionach. Choć uwzględniono część skarg podniesionych w protestach wyborczych, nie wpłynęło to na ostateczny wynik. Szefem dolnośląskich struktur pozostaje Michał Jaros, podkarpackich Paweł Kowal, a lubelskich Marta Wcisło. Przypomnijmy, że jeden z takich protestów złożyła… Monika Wielichowska, ze strony której padały mocne oskarżenia. Dziś wicemarszałek Sejmu ma jednak inne „problemy” na głowie, choć i tak otrzymała swoistą nagrodę pocieszenia, czyli miejsce w zarządzie dolnośląskich struktur partii.
Wybory wewnętrzne w KO trwają od połowy stycznia. 8 marca działacze KO wybrali w głosowaniu przewodniczącego partii - został nim ponownie Donald Tusk, który był jedynym kandydatem i zdobył 97 proc. głosów. Wybrano też szefów powiatów i regionów. W trzech regionach złożono protesty na wyniki wyborów szefów struktur: na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
Protesty rozpatrzone
Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, która jako komisarz wyborcza KO odpowiadała za przebieg wyborów, poinformowała PAP, że wszystkie protesty zostały już rozpatrzone, część podniesionych w nich skarg została uwzględniona, nie wpłynęło to jednak na wyniki.
Oskarżenia ze strony… Wielichowskiej
Na Dolnym Śląsku o kierowanie KO ubiegali się: dotychczasowy szef struktur, wiceminister rozwoju Michał Jaros i wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, która uzyskała o sześć głosów mniej od Jarosa. Wielichowska złożyła protest. Argumentowała, że w wyborach nie zapewniono tajności głosowania. W mediach społecznościowych zamieszczano zdjęcia kartonów, które miały odgradzać głosujących.
Jak przekazała Niedziela, komisja wyborcza KO przyznała, że w jednym z lokali wyborczych przez krótki czas faktycznie tajność głosowania mogła nie być zachowana, jednak szybko to naprawiono. Komisja uwzględniła więc skargę, ale uznała, że uchybienie nie miało wpływu na głosowanie.
Przypomnijmy, że Wielichowska podnosiła mocne zarzuty. Dziś jednak - w obliczy afery pedofilsko-zoofilskiej w Kłodzku, ma jednak inne „problemy” na głowie.
Wygrali Kowal i Wcisło
Na Podkarpaciu szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal wygrał z posłanką Joanną Frydrych. Uwzględniono tam jednostkowe skargi dotyczące procedury udzielania prawa do głosowania - poinformowała Niedziela. Także i tam wynik wyborów szefa regionu, po rozpatrzeniu protestów, nie zmieni się.
Wątpliwości ws. wyboru szefa regionu były też podnoszone w woj. lubelskim. Europosłanka Marta Wcisło wygrała tam z posłem Michałem Krawczykiem. Niedziela powiedziała, że złożony tam protest dotyczył spraw proceduralnych i został odrzucony.
Nagroda pocieszenia
We wszystkich trzech spornych regionach kandydaci, którzy przegrali wybory, weszli w skład wyłonionych zarządów regionów. Wielichowska została I wiceprzewodniczącą dolnośląskiej KO.
Udało się nam pogodzić różne interesy i frakcje
— powiedział PAP Jaros.
Niedziela podkreśliła, że po okresie rywalizacji wewnątrz partii przyszedł czas na wspólną pracę.
Jest taka niepisana zasada, że kontrkandydat z wyborów wchodzi później do zarządu
— dodała.
Wybór Rady Krajowej
Kolejnym krokiem w ramach wyłaniania władz KO będzie Rada Krajowa, która ma się zebrać po świętach. Na razie - jak mówi Niedziela - nie ma daty.
Rada wybierze m.in. wiceprzewodniczących KO, których - zgodnie ze statutem partii - może być maksymalnie 15. Będą to nazwiska po ustaleniach i wskazaniu premiera. W zarządzie ma się znaleźć miejsce dla byłych szefów Inicjatywy Polska i Nowoczesnej - Barbary Nowackiej i Adama Szłapki.
Rada Krajowa wyłoni też sekretarza generalnego i skarbnika KO. Ich wybór będzie formalnością, bo nazwiska wskaże Donald Tusk.
Wyłonienie zarządu i sekretarza generalnego będzie domknięciem wyborów wewnętrznych w KO, pierwszych po połączeniu w październiku ub.r. - pod szyldem KO - Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.
Adam Kacprzak/PAP/wPolityce.pl
