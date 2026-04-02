„Mamy w przestrzeni medialnej, w przestrzeni propagandy państwowej niestety, do czynienia z wprowadzaniem opinii publicznej w błąd” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Piotr Schab, legalny prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie i legalny Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, komentując sprawę samozwańczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwóch osób wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uzasadniał później tego dnia, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty. Dodał, że powołanie tych dwóch sędziów „dopełni ustawowy wymóg” 11 osób pełnego składu. TK liczył bowiem 9 sędziów. Cztery pozostałe osoby wybrane przez Sejm nie zostały zaproszone ws. ślubowań.
Wiele błędów
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się sędzia Piotr Schab.
Zgodność tego wyboru z prawem ostatecznie będzie badał Trybunał Konstytucyjny po zasięgnięciu opinii pana prezydenta, który ma wedle trybunału to stanowisko przedstawić do dnia 17 kwietnia
— wskazał.
Niemniej w trakcie wyboru kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego popełniono wiele błędów i to jest rzecz bezsporna. Przede wszystkim mamy do czynienia z tym, co określa się jako grupowe konstytuowanie składu Trybunału Konstytucyjnego z przyczyn o charakterze politycznym poprzez naruszenie artykułu regulaminu Sejmu w artykule 30. Ust. 1
— przekazał.
To nie wszystko
Sędzia wskazał, że działań błędnych było znacznie więcej.
Nie dochowano w sposób jaskrawy i być może zamierzony terminu, który jest terminem 30-dniowym, mającym poprzedzać upływ kadencji konkretnego sędziego. Mówimy tutaj o kadencjach indywidualnych
— mówił.
Nadto, gdy chodzi o samo przedstawianie, opiniowanie kandydatur podczas posiedzenia komisji wymiaru sprawiedliwości, mieliśmy do czynienia ze sytuacją, w której poseł sprawozdawca na forum sejmowym pominął jednego z kandydatów, zresztą znakomitego kandydata, adwokata Michała Skwarzyńskiego
— dodał.
Piotr Schab zaważył, że nie dotrzymanych terminów było więcej.
Dezinformacja
Chociaż od pozostałej czwórki sędziów prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, to występują one w prorządowych mediach jako „sędziowie Trybunału Konstytucyjnego”.
Mamy w przestrzeni medialnej, w przestrzeni propagandy państwowej niestety, do czynienia z wprowadzaniem opinii publicznej w błąd
— wskazał gość Telewizji wPolsce24.
Ta kwestia została rozstrzygnięta. Wystarczy sięgnąć choćby do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, wyroku z 3 grudnia 2015 roku, gdzie Trybunał Konstytucyjny, oceniając słynne wybieranie sędziów „na zapas”, napisał wprost, że aby skończony został proces uzyskania statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, niezbędne jest przyjęcie ślubowania przez prezydenta RP. Powiedziano także w uzasadnieniu tego orzeczenia, że ze względu na wadliwość wyboru 2 spośród 5 wybranych wówczas przez Sejm kandydatów na sędziów TK, prezydentowi nie wolno przyjąć ślubowania, ponieważ ci ludzie nie mogą uzyskać statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego
— dodał.
Czytaj także
- Bogucki mocno do Kierwińskiego ws. wejścia do TK. „Próby realizacji bezprawia siłą będą deliktem konstytucyjnym i przestępstwem”
- Dwoje nowych sędziów TK! Bogucki: Prezydent Nawrocki przyjął ślubowania. Osoby te powinny niezwłocznie stawić się w Trybunale
- Bentkowska i Szostak zaprzysiężeni na sędziów TK. „Uważam, że wszyscy powinniśmy być”; „Na pewno tuż po świętach podejmę swoją funkcję”
Adrian Siwek/wPolsce24/PAP
