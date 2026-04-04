„Konfederacja poszła w zanurzenie. Ale cieszy mnie, że w tym środowisku mocno pracują narodowcy” - mówi Marek Jakubiak w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
wPolityce.pl: Prof. Przemysław Czarnek został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. To dobry pomysł czy wpadka tej formacji?
Marek Jakubiak: Prof. Czarnek jest lekiem na odchodzenie elektoratu PiS do Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Jest kierownikiem pociągu, który zatrzymał się na peronie i mówi: ej, nie wysiadamy, lecimy dalej i to szybciej niż do tej pory. Uważam, że Przemysław Czarnek jest lekarstwem na zjawisko szalenie niebezpieczne dla Prawa i Sprawiedliwości
Prof. Czarnek to niezwykle wyrazista postać. To nie zaszkodzi w kampanii?
Przemysław Czarnek nie ma za zadanie zdobywania nowego elektoratu, ale odzyskanie utraconego. To inna sprawa. To bardzo dobrze, że PiS gra na dwóch parach skrzypiec – Mateuszu Morawieckim i Przemysławie Czarnku. Mateusz Morawiecki będzie zbierał ludzi bliskich przedsiębiorczości, którzy chcą w tej kwestii normalnej Polski. A Przemysław Czarnek chce do tego jeszcze patriotycznego, narodowego rysu. Oni bardzo dobrze się uzupełniają.
Jarosław Kaczyński zapowiadał, że nie wyobraża sobie koalicji z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. To dobra decyzja?
Kiedyś Jarosław Kaczyński powiedział mi: „Panie Marku, polityka ma pamięć, ale bardzo krótką”. Być może i w tym przypadku ta pamięć zawiedzie. Jeżeli wyborcy postanowią, że Grzegorz Braun będzie trzecim do gry o tron, to mamy się obrażać na siebie?
A może być drugim do gry o tron?
Nie sądzę. Prawicowy elektorat jest bardzo wrażliwy. Jeżeli wyciągną wszystkie armaty na Grzegorza Brauna, to może być różnie
Konfederacja Mentzena i Bosaka nie jest w ostatnim czasie zbyt mało wyrazista?
Konfederacja poszła w zanurzenie. Ale cieszy mnie, że w tym środowisku mocno pracują narodowcy. Widać ich w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Jeśli chodzi o drugą część tego obozu, to widać tylko Sławomira Mentzena. Reszta jakby się skończyła. Pojawiają się plotki o możliwym sojuszu Konfederacji z Koalicją Obywatelską. Miałoby tu chodzić o połowę Konfederacji, tę właśnie od Mentzena. Nie wyobrażam sobie, by którykolwiek z narodowców poszedłby z Tuskiem pod rękę.
A istnieje coś takiego jak prawa strona PSL? Czy to polityczna fatamorgana?
Może to być fatamorgana. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak mogą popierać ten rząd. Znam ich, znam ich poglądy i ciągle ich o to pytam. Rozumiem, że są jakieś zaszłości, sprawy z PiS-em. To ponownie przypomnę słowa Jarosława Kaczyńskiego o „krótkiej pamięci” w polityce. PSL, jako partia z najdłuższym stażem po 1989 roku, która nie zmienia się od lat, powinna pójść po rozum do głowy.
A gdzie w tym wszystkim Marek Jakubiak?
Moje serce jest po prawej stronie…
To wiemy, ale jaki plan na przyszłość? Zostaje pan w polityce?
Republikanie są wyjątkową organizacją, bo dla nas miejsce znajdzie się wszędzie. Nie jesteśmy rozfochowani, nie mamy w wielkich oczekiwań, pracujemy. Mam wiele spotkań w terenie. Teraz powstanie stowarzyszenie „Wolni Republikanie”, którego prezesem będzie były poseł Andrzej Kobylarz. Staramy się zebrać jak najwięcej elektoratu. Miałoby to sens, bo nawet gdybyśmy poszli na listach PiS, to głosować będzie na nas nasz elektorat, a to szalenie ważne.
Toczą się w tej sprawie rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim?
Rozmowy już były. Będziemy jeszcze o tym oczywiście rozmawiać. Mam wrażenie, że to na tyle logiczne, że nie chcę zawracać głowy prezesowi Kaczyńskiemu. Szczególnie, że jesteśmy na pierwszej linii frontu. Tempo polityczne jest niesłychanie szybkie i prezes Kaczyński ma na głowie ważniejsze sprawy. Choć to zapewne dla niego ważne, bo potrzebuje spokoju i chciałby to przed wyborami ułożyć. Dlatego myślę, że bierze pod uwagę nasz start z jego list.
Rozmawiał Tomasz Karpowicz.
