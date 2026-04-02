„Sądzę, że trybunały unijne powinny zająć się tym, w jaki sposób te zakupy unijne zostały dokonane” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta ds. europejskich, odnosząc się do afery szczepionkowej.
Sąd Pierwszej Instancji w Brukseli orzekł, że Polska musi zrealizować umowę zawartą z amerykańskim koncernem farmaceutycznym Pfizer na zakup szczepionek przeciwko COVID-19. Ma odebrać pozostałe dawki szczepionki i zapłacić 5 mld 644 mln zł.
Rządzący próbują manipulować opinią publiczną i zrzucać odpowiedzialność za aferę szczepionkową na… byłego premiera Mateusza Morawieckiego mimo, że o zakupach szczepionek decydowała Komisja Europejska, a to rząd Donalda Tuska wycofał zawiadomienie do prokuratury europejskiej ws. pfizergate.
Kluczowe pytania
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się Jacek Saryusz-Wolski, były europoseł PiS, doradca prezydenta RP.
Sądzę, że trybunały unijne powinny zająć się tym, w jaki sposób te zakupy unijne zostały dokonane. Dlaczego na tak ogromną kwotę, dlaczego ilość szczepionek przekraczająca ludność sumaryczną wszystkich państw Unii Europejskiej i dlaczego sposób negocjacji tego sms-ami pani przewodniczącej von der Leyen nie został wyjaśniony, a dane zostały utajnione?
— wymieniał.
Jest wiele do wyjaśnienia w tej materii, ale to są pytania do Komisji Europejskiej
— wskazał.
Obrona przez atak
Jacek Saryusz-Wolski odniósł się do podejścia formacji należących do koalicji 13 grudnia, które chociaż teraz próbują wykorzystywać aferę do politycznej walki, to w przeszłości krytykowały rząd PiS właśnie za… brak szczepionek i naciskały na unijne zakupy.
Dzisiaj rządzący i ci, którzy wówczas ten zakup realizowali – pierwsza komisja von der Leyen – to oni powinni się spowiadać i wytłumaczyć, dlaczego to wygląda na obejście reguł i prawa przy zakupie szczepionek Pfizera
— wskazał.
Sądzę, że druga strona działa tutaj na zasadzie obrony przez atak. Zamiast tłumaczyć siebie i koleżankę von der Leyen, to przyjęli postawę do ataku. Powinno być dokładnie odwrotnie
— dodał.
Adrian Siwek/wPolsce24/PAP
