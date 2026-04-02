TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Rządzący manipulują ws. szczepionek. Saryusz-Wolski: Atakują, zamiast tłumaczyć siebie i koleżankę von der Leyen

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Saryusz-Wolski o aferze szczepionkowej / autor: Fratria
Saryusz-Wolski o aferze szczepionkowej / autor: Fratria

Sądzę, że trybunały unijne powinny zająć się tym, w jaki sposób te zakupy unijne zostały dokonane” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta ds. europejskich, odnosząc się do afery szczepionkowej.

Sąd Pierwszej Instancji w Brukseli orzekł, że Polska musi zrealizować umowę zawartą z amerykańskim koncernem farmaceutycznym Pfizer na zakup szczepionek przeciwko COVID-19. Ma odebrać pozostałe dawki szczepionki i zapłacić 5 mld 644 mln zł.

Rządzący próbują manipulować opinią publiczną i zrzucać odpowiedzialność za aferę szczepionkową na… byłego premiera Mateusza Morawieckiego mimo, że o zakupach szczepionek decydowała Komisja Europejska, a to rząd Donalda Tuska wycofał zawiadomienie do prokuratury europejskiej ws. pfizergate.

Kluczowe pytania

Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się Jacek Saryusz-Wolski, były europoseł PiS, doradca prezydenta RP.

Sądzę, że trybunały unijne powinny zająć się tym, w jaki sposób te zakupy unijne zostały dokonane. Dlaczego na tak ogromną kwotę, dlaczego ilość szczepionek przekraczająca ludność sumaryczną wszystkich państw Unii Europejskiej i dlaczego sposób negocjacji tego sms-ami pani przewodniczącej von der Leyen nie został wyjaśniony, a dane zostały utajnione?

— wymieniał.

Jest wiele do wyjaśnienia w tej materii, ale to są pytania do Komisji Europejskiej

— wskazał.

Obrona przez atak

Jacek Saryusz-Wolski odniósł się do podejścia formacji należących do koalicji 13 grudnia, które chociaż teraz próbują wykorzystywać aferę do politycznej walki, to w przeszłości krytykowały rząd PiS właśnie za… brak szczepionek i naciskały na unijne zakupy.

Dzisiaj rządzący i ci, którzy wówczas ten zakup realizowali – pierwsza komisja von der Leyen – to oni powinni się spowiadać i wytłumaczyć, dlaczego to wygląda na obejście reguł i prawa przy zakupie szczepionek Pfizera

— wskazał.

Sądzę, że druga strona działa tutaj na zasadzie obrony przez atak. Zamiast tłumaczyć siebie i koleżankę von der Leyen, to przyjęli postawę do ataku. Powinno być dokładnie odwrotnie

— dodał.

Adrian Siwek/wPolsce24/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych