Podczas dzisiejszego spotkania prezes PiS Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki omówili m.in. sytuację wewnątrz PiS, aktualną sytuację polityczną w Polsce i drogę do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.
Spotkanie polityków w warszawskiej siedzibie PiS rozpoczęło się dziś po południu, natomiast o godz. 16 Bochenek we wpisie na platformie X poinformował o jego zakończeniu.
Wśród wielu tematów poruszonych w trakcie rozmowy omówiono m.in.: aktualną sytuację polityczną w Polsce, sytuację wewnątrz naszej partii i drogę do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ostatnie dni pokazały, że działając razem, w sposób zintegrowany, możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele
— czytamy we wpisie Bochenka.
Po zakończeniu spotkania w siedzibie PiS zarówno Kaczyński, jak i Morawiecki opublikowali wpisy na platformie X - oba nawiązują do Wielkiego Czwartku.
Spór w PiS
Od końca listopada ub.r. politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz ugrupowania pojawił się konflikt między zwolennikami byłego premiera Mateusza Morawieckiego nazywanymi „harcerzami”, a grupą jego przeciwników, skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną „maślarzami”, czy frakcją byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry.
W grudniu ub.r. - jak przekazało PAP źródło z prezydium PiS - odbyło się posiedzenie prezydium komitetu politycznego PiS, którego celem było zdyscyplinowanie tych polityków, którzy wdali się wtedy w medialne spory. Chodziło m.in. o Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina czy osoby z frakcji Zbigniewa Ziobry.
W połowie lutego - po dyskusji polityków PiS nt. sporu między byłym wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim a posłem PiS Sebastianem Kaletą - Jarosław Kaczyński przekazał, że „od teraz każdy, kto zabierze głos w szkodliwej dyskusji, niezależnie od zasług i pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS”. Z kolei pod koniec lutego br. Bochenek przekazał, że w związku z naruszeniem zakazu wszczynania szkodliwych dla PiS dyskusji, Kaczyński skierował do partyjnej komisji etyki Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyskę i Mirosławę Stachowiak-Różecką. Politycy wdali się w dyskusję z wiceprezesem PiS Patrykiem Jakim.
tkwl/PAP
