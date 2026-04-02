Ma ludzi za idiotów? Rzepecki uderza w PiS sprawą szczepionek. Cieszyński przypomniał, co mówił wcześniej: "Ty wtedy miałeś mgłę covidową?"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Rzepecki uderza ws. szczepionek / autor: Fratria
Polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki we wpisie na X próbował zrzucać odpowiedzialność za aferę szczepionkową na… byłego premiera Mateusza Morawieckiego mimo, że o zakupach szczepionek decydowała Komisja Europejska, a rząd Donalda Tuska wycofał zawiadomienie do prokuratury europejskiej ws. Pfizergate.

Belgijski sąd nakazał Polsce zapłacić miliardy złotych kary koncernowi farmaceutycznym Pfizer z tytułu szczepionek zamówionych i nieodebranych przez rząd PiS-u w ramach zakupów dokonanych przez Komisję Europejską

— napisał Łukasz Rzepecki w serwisie X.

Dwaj premierzy są siebie warci: premier Morawiecki krzyczał o obowiązkowych szczepieniach, a premier Tusk nie jest lepszy – w czasie pandemii sam krytykował rząd, że ten „zbyt ostrożnie kupował szczepionki” i źle poradził sobie w trakcie kryzysu

— wskazał.

Tyle właśnie wart jest POPiS. Dość już tej hipokryzji i pokazów niekompetencji! Prawdziwie polski rząd miałby gdzieś interesy globalnej korporacji i działałby dla dobra swoich obywateli!

— zakończył.

Czytaj także

Mgła covidowa”

Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia przypomniał, że w przeszłości Rzepecki prezentował zupełnie inne stanowisko i wskazywał, że rząd PiS oraz prezydent Andrzej Duda podejmowali niepopularne, ale skuteczne decyzje ws. z walką z pandemią Covid-19.

Byczku, Ty wtedy miałeś mgłę covidową?

— zapytał

Takie podejście jest typowe dla przedstawicieli Konfederacji, którzy po latach próbują wykorzystywać zacierającą się pamięć wyborców i manipulować ws. walki z pandemią koronawirusa.

Czytaj także

Adrian Siwek/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych