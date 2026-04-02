Polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki we wpisie na X próbował zrzucać odpowiedzialność za aferę szczepionkową na… byłego premiera Mateusza Morawieckiego mimo, że o zakupach szczepionek decydowała Komisja Europejska, a rząd Donalda Tuska wycofał zawiadomienie do prokuratury europejskiej ws. Pfizergate.
Belgijski sąd nakazał Polsce zapłacić miliardy złotych kary koncernowi farmaceutycznym Pfizer z tytułu szczepionek zamówionych i nieodebranych przez rząd PiS-u w ramach zakupów dokonanych przez Komisję Europejską
— napisał Łukasz Rzepecki w serwisie X.
Dwaj premierzy są siebie warci: premier Morawiecki krzyczał o obowiązkowych szczepieniach, a premier Tusk nie jest lepszy – w czasie pandemii sam krytykował rząd, że ten „zbyt ostrożnie kupował szczepionki” i źle poradził sobie w trakcie kryzysu
— wskazał.
Tyle właśnie wart jest POPiS. Dość już tej hipokryzji i pokazów niekompetencji! Prawdziwie polski rząd miałby gdzieś interesy globalnej korporacji i działałby dla dobra swoich obywateli!
— zakończył.
„Mgła covidowa”
Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia przypomniał, że w przeszłości Rzepecki prezentował zupełnie inne stanowisko i wskazywał, że rząd PiS oraz prezydent Andrzej Duda podejmowali niepopularne, ale skuteczne decyzje ws. z walką z pandemią Covid-19.
Byczku, Ty wtedy miałeś mgłę covidową?
— zapytał
Takie podejście jest typowe dla przedstawicieli Konfederacji, którzy po latach próbują wykorzystywać zacierającą się pamięć wyborców i manipulować ws. walki z pandemią koronawirusa.
