„Komisja Europejska przez męża Ursuli von der Leyen nazamawiała na potęgę szczepionki od Pfizera. Polska się postawiła i nie odebrała ostatniej partii i nie zapłaciła, a całą sprawę skierowała do Prokuratury Europejskiej. Teraz tę sprawę przegrał obecny rząd w sądzie” - napisał Waldemar Buda, europoseł PiS w mediach społecznościowych.
Sąd Pierwszej Instancji w Brukseli orzekł, że Polska musi zrealizować umowę zawartą z amerykańskim koncernem farmaceutycznym Pfizer na zakup szczepionek przeciwko COVID-19. Ma odebrać pozostałe dawki szczepionki i zapłacić 5 mld 644 mln zł.
Sprawę do politycznego ataku próbował wykorzystać premier Donald Tusk, który winą za taki stan rzeczy próbował obarczac premiera Mateusza Morawieckiego.
Prawda jest jednak zupełnie inna. To Donald Tusk po objęciu władzy w Polsce… wycofał zawiadomienie do prokuratury europejskiej ws. Pfizergate.
Jaka jest prawda?
Na sprawę zareagował w mediach społecznościowych Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Komisja Europejska przez męża Ursuli von der Leyen nazamawiała na potęgę szczepionki od Pfizera
— wskazał.
Polska się postawiła i nie odebrała ostatniej partii i nie zapłaciła a całą sprawę skierowała do Prokuratury Europejskiej
— zauważył.
Teraz tę sprawę przegrał obecny rząd w sądzie. Dlaczego przegrał? Bo wycofał skargę na Komisję w sprawie negocjacji z Pfizerem z Prokuratury Europejskiej? Można jaśniej?
— pytał.
Adrian Siwek/X/PAP
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.