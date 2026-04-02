Według badania CBOS, działalność Narodowego Banku Polskiego w marcu pozytywnie oceniało 51 proc. respondentów. Z kolei działalność Krajowej Administracji Skarbowej pozytywnie oceniło 39 proc. ankietowanych.
Dziś Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało raport na temat oceny instytucji publicznych w marcu. Wynika z niego, że pracę Narodowego Banku Polskiego dobrze ocenia 51 proc. respondentów, o 3 punkty proc. mniej niż we wrześniu 2025 roku, źle – co czwarty ankietowany, co oznacza wzrost ocen krytycznych o 6 punktów proc.
Dobrą opinią o działalności NBP wyróżniają się osoby najmłodsze (18–24 lata), najsłabiej wykształcone i gorzej sytuowane. Więcej niż przeciętnie głosów krytycznych wobec działań tej instytucji rejestrujemy natomiast wśród mieszkańców największych miast, osób najlepiej wykształconych i najzamożniejszych
— wyjaśnił CBOS.
Dodał, że czynnikiem „najsilniej różnicującym oceny działania NBP” są poglądy i sympatie polityczne. W publikacji stwierdzono, że pozytywna ocena banku centralnego idzie w parze z prawicowymi poglądami politycznymi, a jej wyrazicielami są częściej w porównaniu z innymi zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz obu Konfederacji. W potencjalnym elektoracie Koalicji Obywatelskiej zdecydowanie przeważają natomiast opinie krytyczne.
Opinie o KAS
Z raportu CBOS wynika także, że pracę Krajowej Administracji Skarbowej w marcu dobrze oceniało dwie piąte badanych (39 proc.), czyli o 2 punkty procentowe więcej niż we wrześniu 2025 roku. Krytycznie o działaniach KAS wypowiada się 14 proc. badanych, o 2 punkty mniej niż pół roku temu. Jednocześnie niemal połowa (47 proc.) nie potrafi ocenić pracy tej instytucji.
Dobrym ocenom pracy Krajowej Administracji Skarbowej sprzyja zadowolenie z materialnych warunków życia. Nieco lepiej niż przeciętnie oceniają KAS osoby młodsze (do 44 roku życia)
— zaznaczył CBOS.
Opinie o KAS powiązane są z sympatiami partyjnymi. Pozytywne nastawienie w większym stopniu prezentują potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, natomiast bardziej krytyczni w ocenach są zwolennicy Konfederacji WiN i Konfederacji Korony Polskiej
— zauważył CBOS w komentarzu.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 5 do 15 marca br. na próbie liczącej 1012 osób.
xyz/PAP
