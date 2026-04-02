Prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X w Wielki Czwartek złożył życzenia wszystkim kapłanom. „Wierność Ewangelii, powołaniu i nauce Kościoła to prawdziwy heroizm” - podkreślił.
Wielki Czwartek to nie tylko początek Triduum Paschalnego, ale i dzień szczególny dla kapłanów. Jest to pamiątka ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii.
„To prawdziwy heroizm”
Do dzisiejszego dnia nawiązał prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Dziś Wielki Czwartek – dzień kapłański. Rola Kościoła jest szczególnie ważna, zwłaszcza w obecnych czasach… Wierność Ewangelii, powołaniu i nauce Kościoła to prawdziwy heroizm
— napisał polityk na platformie X.
W tym wyjątkowym dniu pamiętajmy o wszystkich kapłanach i duszpasterzach, życząc im wszelkich łask Bożych, sił, wytrwałości oraz powrotu wielu Polaków, którzy zapomnieli o swoich korzeniach, do chrześcijańskich wartości
— dodał.
