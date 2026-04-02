To nie żart. Polacy mają dorabiać zbierając śmieci? "Newsweek" opisuje system kaucyjny. Internauci: "Wielka Polska G20 Donalda Tuska"

Absurdalny pomysł "Nesweeka" ws. butelek / autor: Photo by MART PRODUCTION: https://www.pexels.com/photo/clear-plastic-bottle-with-blue-lid-7767813/
Absurdalny pomysł "Nesweeka" ws. butelek / autor: Photo by MART PRODUCTION: https://www.pexels.com/photo/clear-plastic-bottle-with-blue-lid-7767813/

Newsweek” w absurdalnym tekście sugerował, że zbieranie plastikowych butelek (nie tylko swoich) to.. doskonały sposób na dodatkowy zarobek. W artykule przedstawiono przypadki Polaków, którzy z zadowoleniem „dorabiają” sobie zbierając śmieci.

Wprowadzony przez rząd koalicji 13 grudnia system kaucyjny wzbudza ogromne kontrowersje. Jest on mocno niedopracowany, a Polacy muszą płacić dodatkowo za plastikowe butelki. Oczywiście istnieje możliwość ich zwrotu, ale jest to czasochłonne i mocno problematyczne. Co więcej, mimo wprowadzenia systemu kaucyjnego i tak wzrosły stawki odbioru za odpady. Dodatkowo wielu ekspertów zwraca uwagę, że system ten w Polsce był niepotrzebny, ponieważ zakłady zagospodarowania odpadów posiadają już technologie pozwalające na skuteczną segregację surowców ze strumienia odpadów zmieszanych.

Newsweek” podjął się desperackiej próby bronienia tego pomysłu i stwierdził, że… zbieranie odpadów po innych to świetny sposób na zarobek. Mówiąc skrócie: zaproponowali Polakom, aby zarabiali, zbierając śmieci.

Skoro można sobie w ten sposób dorobić, to dlaczego nie?” - zastanawia się Dorota. Magda obejrzała filmiki pracowniczki hotelu, która pieniądze ze zwrotu butelek pozostawionych przez gości odkładała na nowego Dysona

— napisał „Newsweek” w mediach społecznościowych.

Polacy mają zbierać śmieci

Sprawa wywołała lawinę drwin w sieci.

Polacy korzystają na wielkiej reformie. Mogą zbierać śmieci

— napisał Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.

Wielka Polska G20 Donalda Tuska. Obywatele zbierają śmieci

— drwił Tomasz Chrabąszcz.

Odzyskujecie pieniądze, a nie zarabiacie

— wskazywał Mikołaj Walencik.

Newsweek odklejony tak, jak były redaktor

— zauważył Robert Nowecki.

Ciekawostka: Gdyby pójść do dodatkowej pracy za 500 zł miałoby się 500 zł więcej. Wykonując pracę recykler managera, ma się tyle samo co przed przymusowym poborem opłaty, a czasu mniej

— napisał Łukasz Bernaciński.

Czy czasem w waszej firmie w Newsweeku nie jesteście celem jakiejś akcji w stylu „syndromu hawańskiego”? Przecież ten artykuł to szczyt krindżu i głupoty

— zauważył Marcin Wątrobiński.

Zespół wPolityce.pl

Powiązane tematy

