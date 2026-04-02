„Newsweek” w absurdalnym tekście sugerował, że zbieranie plastikowych butelek (nie tylko swoich) to.. doskonały sposób na dodatkowy zarobek. W artykule przedstawiono przypadki Polaków, którzy z zadowoleniem „dorabiają” sobie zbierając śmieci.
Wprowadzony przez rząd koalicji 13 grudnia system kaucyjny wzbudza ogromne kontrowersje. Jest on mocno niedopracowany, a Polacy muszą płacić dodatkowo za plastikowe butelki. Oczywiście istnieje możliwość ich zwrotu, ale jest to czasochłonne i mocno problematyczne. Co więcej, mimo wprowadzenia systemu kaucyjnego i tak wzrosły stawki odbioru za odpady. Dodatkowo wielu ekspertów zwraca uwagę, że system ten w Polsce był niepotrzebny, ponieważ zakłady zagospodarowania odpadów posiadają już technologie pozwalające na skuteczną segregację surowców ze strumienia odpadów zmieszanych.
„Newsweek” podjął się desperackiej próby bronienia tego pomysłu i stwierdził, że… zbieranie odpadów po innych to świetny sposób na zarobek. Mówiąc skrócie: zaproponowali Polakom, aby zarabiali, zbierając śmieci.
„Skoro można sobie w ten sposób dorobić, to dlaczego nie?” - zastanawia się Dorota. Magda obejrzała filmiki pracowniczki hotelu, która pieniądze ze zwrotu butelek pozostawionych przez gości odkładała na nowego Dysona
— napisał „Newsweek” w mediach społecznościowych.
Polacy mają zbierać śmieci
Sprawa wywołała lawinę drwin w sieci.
Polacy korzystają na wielkiej reformie. Mogą zbierać śmieci
— napisał Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.
Wielka Polska G20 Donalda Tuska. Obywatele zbierają śmieci
— drwił Tomasz Chrabąszcz.
Odzyskujecie pieniądze, a nie zarabiacie
— wskazywał Mikołaj Walencik.
Newsweek odklejony tak, jak były redaktor
— zauważył Robert Nowecki.
Ciekawostka: Gdyby pójść do dodatkowej pracy za 500 zł miałoby się 500 zł więcej. Wykonując pracę recykler managera, ma się tyle samo co przed przymusowym poborem opłaty, a czasu mniej
— napisał Łukasz Bernaciński.
Czy czasem w waszej firmie w Newsweeku nie jesteście celem jakiejś akcji w stylu „syndromu hawańskiego”? Przecież ten artykuł to szczyt krindżu i głupoty
— zauważył Marcin Wątrobiński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757086-polacy-maja-dorabiac-zbierajac-smieci-absurdalny-tekst
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.