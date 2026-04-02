„Wiem, że to jest ciągle drogo, ale jest jeden efekt. Ceny paliw najniżej w Europie są właśnie w Polsce” - ogłosił wielki „sukces” Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Szkoda tylko, że szef Koalicji 13 Grudnia nie pofatygował się, żeby zestawić ceny paliw ze średnimi zarobkami w UE…
Donald Tusk dwoi się i troi, żeby znaleźć choć jeden pozytywny powód, którym może się pochwalić i przypudrować fatalny wizerunek swojego rządu. Skandal w Kłodzku, brak pieniędzy w NFZ, zamykane porodówki, masowe zwolnienia, zwijanie gospodarki. Lista ukazująca brak kompetencji Koalicji 13 Grudnia do rządzenia jest długa i porażająca, dlatego Tusk chwyta się czego tylko może, żeby poprawić fatalne notowania.
Czytaj także
Tusk obwieszcza swój sukces
Tym razem padło na ceny paliw. Przez długi czas ekipa Tuska nie robiła nic, żeby ulżyć Polakom ws. horrendalnych cen na stacjach benzynowych. Dopiero prof. Przemysław Czarnek przypuścił ofensywę medialną, po której rządzący wzięli się do pracy.
Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do radykalnego wzrostu cen paliw na całym świecie, w Europie i też w Polsce. Dlatego wprowadziliśmy pakiet CPN i udało się uzyskać jeden efekt. Wiem, że to jest ciągle drogo, ale jest jeden efekt. Ceny paliw najniżej w Europie są właśnie w Polsce
— powiedział Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Szkoda tylko, że szef Koalicji 13 Grudnia nie pofatygował się, żeby zestawić ceny paliw ze średnimi zarobkami w UE…
„Koncernem zarządzają miernoty”
Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
Czym tu się chwalić: za PiS w każdym tygodniu były najniższe lub jedne z najniższych. Zaraz będzie problem z paliwem w hurcie - wskazują na to także eksperci rynku. Ale tak to jest, jak koncernem zarządzają miernoty, które zwolniły wszystkich doświadczonych managerów
— skomentował na portalu X.
Czytaj także
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757076-tusk-chwali-sie-cenami-paliw-mocna-riposta-obajtka
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.