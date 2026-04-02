Tusk chwali się cenami paliw! "Jest ciągle drogo". Obajtek zdiagnozował problem: "Tak to jest, jak koncernem zarządzają miernoty"

Na zdjęciu Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak
Wiem, że to jest ciągle drogo, ale jest jeden efekt. Ceny paliw najniżej w Europie są właśnie w Polsce” - ogłosił wielki „sukces” Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Szkoda tylko, że szef Koalicji 13 Grudnia nie pofatygował się, żeby zestawić ceny paliw ze średnimi zarobkami w UE…

Donald Tusk dwoi się i troi, żeby znaleźć choć jeden pozytywny powód, którym może się pochwalić i przypudrować fatalny wizerunek swojego rządu. Skandal w Kłodzku, brak pieniędzy w NFZ, zamykane porodówki, masowe zwolnienia, zwijanie gospodarki. Lista ukazująca brak kompetencji Koalicji 13 Grudnia do rządzenia jest długa i porażająca, dlatego Tusk chwyta się czego tylko może, żeby poprawić fatalne notowania.

Tusk obwieszcza swój sukces

Tym razem padło na ceny paliw. Przez długi czas ekipa Tuska nie robiła nic, żeby ulżyć Polakom ws. horrendalnych cen na stacjach benzynowych. Dopiero prof. Przemysław Czarnek przypuścił ofensywę medialną, po której rządzący wzięli się do pracy.

Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do radykalnego wzrostu cen paliw na całym świecie, w Europie i też w Polsce. Dlatego wprowadziliśmy pakiet CPN i udało się uzyskać jeden efekt. Wiem, że to jest ciągle drogo, ale jest jeden efekt. Ceny paliw najniżej w Europie są właśnie w Polsce

— powiedział Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Szkoda tylko, że szef Koalicji 13 Grudnia nie pofatygował się, żeby zestawić ceny paliw ze średnimi zarobkami w UE…

Koncernem zarządzają miernoty”

Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Czym tu się chwalić: za PiS w każdym tygodniu były najniższe lub jedne z najniższych. Zaraz będzie problem z paliwem w hurcie - wskazują na to także eksperci rynku. Ale tak to jest, jak koncernem zarządzają miernoty, które zwolniły wszystkich doświadczonych managerów

— skomentował na portalu X.

xyz/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

