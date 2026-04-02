Czy Polsce grozi kolejny atak hybrydowy przy pomocy migrantów na naszą wschodnią granicę, tak jak w 2021 r.? Eksperci w rozmowie z portalem Interia nie wykluczają, że Putin będzie teraz chciał wykorzystać zamieszanie wokół wojny na Bliskim Wschodzie by znów uderzyć w Polskę. „To ryzyko trzeba brać na poważnie - mówi reporter wojenny Michał Bruszewski.
Atak USA i Izraela na Iran rozpoczął się ponad miesiąc. Wojna na Bliskim Wschodzie ciągle trwa i na razie trudno jest wskazać kiedy i czym mogą się zakończyć działania militarne. Rosja zarabia na wysokich cenach ropy, ale traci wsparcie Iranu w kwestiach współpracy wojskowej. Odpowiadając na ataki, Iran prowadzi działania odwetowe, uderzając w inne kraje Bliskiego Wschodu. To może pogłębić kryzys migracyjny, który trwa już od wielu lat i doprowadzić do kolejnej masowej fali uciekinierów. Tę sytuację może wykorzystać Putin, by znów uderzyć.
Tuż przed rozpętaniem wojny na Ukrainie Rosja w porozumieniu z Białorusią próbowała wywołać poważny kryzys migracyjny w Polsce. Prze nasze granice próbowano przepchnąć tysiące zwiezionych tam specjalnie „uchodźców”. Operację „Śluza” Rosja i Białoruś rozpoczęły jesienią 2021 r. Czy czeka nas w najbliższym czasie ponowna próba wywołania kryzysu migracyjnego, czyli operacja „Śluza 2.0”? W rozmowie z Interią eksperci nie wykluczają, że Putin spróbuje wykorzystać wojnę na Bliskim wschodzie, by znów wysłać tysiące osób z Afryki i Azji, głównie Syryjczyków, Afgańczyków i Irakijczyków do Unii Europejskiej. Interia cytuje opinię Michała Bruszewskiego, reportera wojennego Defence24, który mówi, że na Kremlu rozważane są różne scenariusze wykorzystania sytuacji, podanie „pomocnej dłoni” Teheranowi i wzmożeniu hybrydowych ataków na Polskę.
W Iranie jest obecnie 700 tysięcy uchodźców z Afganistanu i bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której Iran będzie wypychał ich ze swojego kraju. Pytanie: w jakim kierunku? Wiemy, że Iran jest sojusznikiem Rosji, ten sojusz jest cały czas utrzymywany
— stwierdza Bruszewski i dodaje, że istotną rolę mogą tu odegrać rosyjscy muzułmanie.
Najbardziej zislamizowanym krajem Europy jest Rosja. Dopiero co mieliśmy manifestację muzułmanów w Moskwie związaną z ramadanem. I prawa jest taka, że te obrazki mogą być przedstawiane muzułmanom w Azji Centralnej czy z Bliskiego Wschodu, że mogą i powinni przyjeżdżać do Rosji. A tak naprawdę zostaną wykorzystani, bardzo cyniczne, przez Kreml
— mówi reporter i wskazuje na granicę polsko-białoruską.
Innego zdania jest jednak były dyplomata m.in. konsul RP w Kabulu Marcin Krzyżanowski.
Masowa migracja, masowe pojawienie się dużej liczby uchodźców wojennych zmierzających w stronę Europy jest mało prawdopodobne, dopóki irańskie struktury państwowe funkcjonują. A mogą funkcjonować również w czasie dużo poważniejszego kryzysu. Więc przynajmniej w tej kwestii, czyli uchodźców, jestem ostrożnym optymistą
— uważa Krzyżanowski.
Robert Knap/Interia
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757075-widmo-operacji-putina-sluza-20-na-granicy-bardzo-realne
