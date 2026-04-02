Z dużym niepokojem przyjmowane są zapowiedzi członków rządu Donalda Tuska, którzy sugerują siłowe wprowadzenie do Trybunału Konstytucyjnego osób, które nie złożyły wobec prezydenta sędziowskiego ślubowania. O takim scenariuszu mówił w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Jakiekolwiek próby realizacji bezprawia siłą będą i deliktem konstytucyjnym i poważnym przestępstwem. Informuję, żeby ostudzić rozgrzane po wczorajszym ślubowaniu głowy z szeregów demokracji walczącej” - odpowiedział mu szef prezydenckiej kancelarii minister Zbigniew Bogucki.
Od czasu objęcia rządów przez Donalda Tuska wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane. W połowie marca Sejm przeforsował głosami koalicji Donalda Tuska uchwałę, która uderza w Trybunał Konstytucyjny. Rządzącym chodzi o usunięcie prezesa TK sędziego Bogdana Święczkowskiego i przejęcie kontroli nad trybunałem. Po hurtowym wybraniu w dwa dni sześciu kandydatów na sędziów TK koalicja 13 grudnia szykuje się do siłowego wprowadzenia ich do trybunału. Mówił o tym główny przyboczny premiera Marcin Kierwiński.
Tak, mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, nie chcę przesądzać, czy to policja, czy prokuratura. Ci sędziowie, ta czwórka powinna wejść do TK i złożyć przysięgę w inny sposób i zrobi to”
— mówił w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24.
„Kierwiński (po)głosi”
Wczoraj prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwóch osób wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Jak wyjaśnił szef KPRP minister Zbigniew Bogucki zaprzysiężenie dwóch, a nie wszystkich sześciu wybranych przez Sejm kandydatów na sędziów TK wynika z prostej zależności. Proces wyboru dwóch sędziów rozpoczęto w sposób legalny za prezydentury Karola Nawrockiego, dotrzymując terminów. W ostatnich miesiącach kadencja zasiadających w TK 2 sędziów właśnie dobiegła końca. Nie można tego powiedzieć o pozostałej czwórce.
Najpierw Koalicja 13 grudnia przez ponad rok i 3 miesiące świadomie nie wypełniała konstytucyjnego obowiązku wyboru sędziów TK łamiąc prawo po to, żeby niszczyć Trybunał i paraliżować jego pracę, tak by nie mógł skutecznie przeciwdziałać ostentacyjnemu gwałceniu przez rządzących Konstytucji.
Dzisiaj minister Marcin Kierwiński (po)głosi o „złożeniu przysięgi w inny sposób” niż wobec Prezydenta RP i następnie wprowadzeniu przez policję do TK osób, które nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta. Panie Ministrze Kierwiński art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przesądza jednoznacznie, że nie ma podstawy prawnej do ślubowania inaczej niż wobec Prezydenta RP, a skoro wobec, tzn. w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej, a nie np. wobec Prezydenta Warszawy (choć pewnie Pan marzył o tym), Marszałka Sejmu czy notariusza. Co więcej przepis ten nie zakreśla żadnego terminu Prezydentowi RP na przyjęcie ślubowania.
Zatem jakiekolwiek próby realizacji bezprawia siłą będą i deliktem konstytucyjnym i poważnym przestępstwem. Informuję, żeby ostudzić rozgrzane po wczorajszym ślubowaniu głowy z szeregów demokracji walczącej i oszczędzić policji, organom ścigania oraz sądom pracy w niedalekiej przyszłości.
Poniżej definicja słowa „wobec” według Słownika Języka Polskiego
— napisał w mediach społecznościowych minister Zbigniew Bogucki szef KPRP.
Podsumowanie
Od kilku tygodni mnożone są scenariusze ominięcia prezydenta w procedurze zaprzysiężenia kandydatów na sędziów TK. Przoduje w nich minister Waldemar Żurek. W obliczu prawa wszystkie oznaczają bezprawne działanie, które pociągnie za sobą odpowiedzialność karną. Niestety obecnie rządzący zignorowali już uprawnienia prezydenta RP i siłowo usunęli legalnego Prokuratora Krajowego. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ślubowania pozostałych 4 osób wskazanych przez Sejm do TK. Wiele wskazuje na to, że może on zaczekać z decyzją na orzeczenie trybunału, który bada konstytucyjność tych przepisów regulaminu Sejmu, które mówią o procedurze wyboru sędziów.
