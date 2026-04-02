W 10. rocznicę wprowadzenia przez rząd premier Beaty Szydło programu 500/800 plus w miejscowości Mystkówiec-Szczucin, gm. Zatory w województwie Mazowieckim u rodziny Państwa Królów, tej samej u której rozpoczynano jego wdrażanie, spotkali się premier Beata Szydło, ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej, odpowiedzialna za jego przygotowanie Elżbieta Rafalska i kandydat na premiera w przyszłym rządzie PiS, Przemysław Czarnek.
Jak podkreśliła podczas konferencji prasowej premier Beata Szydło ten program odmienił codzienność milionów polskich rodzin, a minister Rafalska, określiła go nawet „perłą w koronie” polskiej polityki rodzinnej realizowanej przez obywa rządy Prawa i Sprawiedliwości.
Z kolei kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek poruszył wątek rzadko pojawiający się w debacie publicznej , że dzięki programowi urodziło się przynajmniej 200 tys. dzieci więcej, niż wynikało do z prognozy GUS z 2014 roku.
Rodzina Państwa Królów prowadząca gospodarstwo rolne, która w momencie wprowadzania programu w życie wychowywała już dwoje dzieci, a trzecie dziecko było „w drodze”, teraz jest już rodziną wielodzietną z piątką dzieci, bardzo mocno podkreślała jego znaczenie dla poprawy swojej sytuacji materialnej i stabilnego finansowania wielu nowych zainteresowań i aktywności swoich dzieci.
Przypomnijmy, że w ramach realizacji sztandarowego programu rządów Prawa i Sprawiedliwości 500/800 plus do rodzin wychowujących dzieci trafiła do 1 kwietnia 2026 roku wręcz astronomiczna kwota blisko 400 mld zł , a więc więcej niż jeden budżet państwa, z okresu kiedy program zaczął obowiązywać.
Świadczenie to w wysokości 800 zł jest wypłacane od 1 stycznia 2024 roku i bardzo często obecni rządzący przypisują sobie jego wprowadzenie ,ale przypomnijmy, że najpierw zapadła decyzja polityczna w sprawie podwyżki jego wysokości do wspomnianej wysokości, a później uchwalenie odpowiedniej ustawy, odbyło się w połowie 2023 roku i przeprowadził ją rząd premiera Morawieckiego i ówczesna większość parlamentarna, jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.
Niestety mimo kontynuowania tego programu przez rząd premiera Tuska, coraz częściej pojawiają się wątpliwości co jego dalszej realizacji, ba padają wręcz stwierdzenia, że nie przyniósł on żadnych efektów demograficznych, ani nawet ograniczenia ubóstwa w rodzinach wychowujących dzieci i gdyby nie spodziewane weto prezydenta Karola Nawrockiego, obecnie rządzący , chętnie by go zlikwidowali.
Jak już wspominałem wczoraj minęło 10 lat od wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus”, teraz już 800 plus z którego, jak można oszacować w tym czasie do rodzin wychowujących dzieci trafiła astronomiczna suma blisko 400 mld zł, do końca 2023 roku za rządów PiS kwota około 260 mld zł i około 140 mld zł za rządów Tuska.
Ponieważ świadczenie przysługuje każdemu dziecku od jego narodzin do ukończenia 18. roku życia, więc wcześniej rodzina na każde dziecko otrzymywała rocznie 6 tys. zł, a przez cały okres wychowywania dziecka do jego pełnoletności kwotę 108 tys. złotych, po tej podwyżce świadczenia do 800 zł, to na każde dziecko jest to kwota 9,6 tys. zł rocznie, więc w ciągu 18 lat będzie to kwota blisko aż 173 tys. złotych.
Obecnie programem objętych jest ok. 6,68 mln dzieci w ponad 4 mln rodzin, a roczny jego koszt sięga obecnie ponad 64 mld zł, czyli ponad 1,5 proc. naszego PKB.
Przypomnijmy także, że program „Rodzina 500/800 plus” poważnie ograniczył ubóstwo w rodzinach wychowujących dzieci, a w wielu rodzinach w ogóle je wyeliminował, co przez lata było wstydem III RP.
Wbrew negatywnym opiniom, które coraz częściej się niestety pojawiają, program „Rodzina 500/800 plus” wyraźnie powiększył liczbę urodzeń w stosunku do prognoz GUS z 2014 roku, a więc przygotowywanych jeszcze przed jego ogłoszeniem przez Prawo i Sprawiedliwość.
Liczba urodzeń w Polsce od roku 2016 do roku 2022 włącznie była wyraźnie wyższa niż ta wynikająca z prognozy demograficznej GUS z 2014 roku, a więc okresu, kiedy nie zakładano wprowadzenia żadnego programu pronatalistycznego i to w stosunku do tzw. prognozy średnie
Oczywiście na ten wzrost urodzeń miały wpływ także inne czynniki: wyraźny wzrost płac, wyraźne zmniejszenie poziomu bezrobocia, stabilizacja zatrudnienia, wyraźne zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz niewielka, ale jednak, poprawa sytuacji mieszkaniowej – szczególnie młodych ludzi.
Między innymi dzięki wprowadzeniu programu „Rodzina 500 plus” corocznie rodziło się w Polsce średnio o ponad 30 tysięcy dzieci więcej, niż wynikało to z prognozy GUS z 2014 roku, wskaźnik dzietności wzrósł, bardzo wyraźnie przybywa w rodzinach „drugich i trzecich dzieci”.
Niestety na wygaszanie trendu wzrostowego w demografii po roku 2020, miała ogromny wpływ najpierw pandemia Covid19, później agresja Rosji na Ukrainę i od 4 lat tocząca się tam wojną, które wręcz zrujnowały poczucie bezpieczeństwa, a także coraz powszechniejsza moda lansowana przez wiodące media na nie posiadanie dzieci, z najbardziej skrajnymi propagowanymi przez Wyborczą w postaci „psiecka”.
Mimo tych niewątpliwych sukcesów tego programu obecna ekipa rządowa , nie ma do niego serca i po raz pierwszy od momentu jego wprowadzenia w dokumencie dotyczącym realizacji polityki wspierającej rodziny wychowujące dzieci, corocznie przedkładanym przez rząd w Sejmie w połowie poprzedniego roku, znalazły uwagi krytyczne w stosunku do tego programu.
Po pierwsze zbyt kosztowny, po drugie nie przynosi efektów pronatalistycznych,a nawet, że nie zmniejsza już rozmiarów ubóstwa w rodzinach wychowujących dzieci, co jest nie wytrzymuje krytyki w zestawieniu z informacją, że już za rządów Tuska do rodzin wychowujących dzieci trafiło ok. 140 mld zł zł. W świetle tych jawnie już krytycznych uwag przedstawianych przez obecna ekipę rządową jasne jest,, ze gdyby nadarzyła się tylko okazja, rząd Tuska chętnie by ten program zlikwidował, ale zdaje sobie sprawę, że taką ustawę uchwaloną przez obecną koalicję w Sejmie i Senacie, zawetuje prezydent Nawrocki, a ta koalicja nie m większości do odrzucenia takiego weta ( próbowała już 3 razy podczas tej kadencji w różnych sprawach i trzy razy poniosła porażkę). programu rządów Prawa i Sprawiedliwości 500/800 plus, w wyniku którego do rodzin wychowujących dzieci trafiło wrę
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757064-10-lat-programu-500800plus-tusk-chetnie-by-go-zlikwidowal
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.