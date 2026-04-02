Wicemarszałek Senatu Krzysztof Bosak odpowiedział na pytanie dziennikarki wPolsce24 Magdaleny Wierzchowskiej o doniesienia „Newsweeka”, jakoby w Koalicji Obywatelskiej obrano strategię przemilczenia skandalu pedofilskiego w Kłodzku. „Zwracamy uwagę na to, że Kłodzko to nie jedyne miasto, gdzie pedofile zapisali się do Platformy Obywatelskiej” - powiedział Bosak. „Naprawdę warto tę odpowiedź na pytanie dziennikarki wysłuchać w całości, bo traktuje nie tylko o obrzydliwej aferze kłodzkiej, ale i patologii politycznej panującej w Warszawie” - skomentował na portalu X Jacek Protasiewicz, były wicewojewoda dolnośląski.
Na światło dzienne wychodzą w ostatnich dniach kolejne pedofilskie skandale z działaczami Koalicji Obywatelskiej (powstał m.in. wstrząsający reportaż Stanisława Pyrzanowskiego z Telewizji wPolsce24), jednak partia Donalda Tuska woli udawać, że problemu nie ma, a sam premier grzmi o „próbie politycznego wykorzystania zbrodni pedofilii”, zapominając najwyraźniej, jak sam próbował wykorzystywać politycznie inne zbrodnie przeciwko dzieciom. Chociażby w 2023 r., kiedy całą Polską wstrząsnęła tragiczna śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy po długotrwałym katowaniu przez ojczyma. Tusk, wówczas lider opozycji, na jednym z wieców zasugerował, że to rząd PiS stworzył klimat do przemocy, a dla partii Jarosława Kaczyńskiego „królami życia są ci, którzy chleją i biją swoje kobiety i dzieci”. „Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma podobny sposób myślenia” - przekonywał.
Bosak: Coś jest dziwnego w tej partii
Dlaczego zatem zrównywanie na wiecach zwolenników PiS z patologią znęcającą się nad dziećmi nie było politycznym wykorzystaniem zbrodni, a podnoszenie dość sporej reprezentacji osób, które mają zarzuty pedofilskie bądź nawet zostały za takie czyny skazane wokół KO już tak? A może chodzi o to, aby sprawę zamilczeć?
Pytanie o tę strategię KO zadała wicemarszałkowi Sejmu Krzysztofowi Bosakowi dziennikarka Telewizji wPolsce24.
„Newsweek” napisał dzisiaj, że jest taka dyspozycja w Koalicji Obywatelskiej wydana, żeby przemilczeć aferę w Kłodzku. To jest dobra strategia?
— zapytała.
Powiedziałbym tak: ona może się okazać efektywna, szczególnie jeżeli za sojuszników ma się najbardziej oglądane media w Polsce, największe telewizje, i się je kontroluje, bo się je przejęło albo siłą ze złamaniem ustawy, albo po prostu dlatego, że kontrolują je grupy kapitałowe, które grają na obecny rząd
— wskazał polityk Konfederacji.
W ich interesie jest zamieść tę sprawę pod dywan. W interesie normalnych Polaków, których my reprezentujemy jako partia merytorycznej, ale jednocześnie twardej opozycji, jest tę sprawę nagłośnić, pokazać jak moralnie skorodowaną partią jest Koalicja Obywatelska
— dodał.
Zwracamy uwagę na to, że Kłodzko to nie jedyne miasto, gdzie pedofile zapisali się do Platformy Obywatelskiej. W sumie tych przypadków nie wiem czy już nie jest ponad 10 osób, które były zaangażowane, miały postawione zarzuty albo były po prostu skazanymi pedofilami chowanymi później pod dywan. Coś jest dziwnego w tej partii, że ludzie, którzy mają tego rodzaju kryminalne skłonności czują się w niej bezkarnie lub bezpiecznie, przynajmniej do czasu. Zachęcamy do samooczyszczenia, choć nie wiem szczerze powiedziawszy, czy ta partia jest do tego zdolna
— podkreślił Bosak.
Protasiewicz: Mądre słowa
Wypowiedź wicemarszałka skomentował Jacek Protasiewicz, były wicewojewoda dolnośląski, w przeszłości przez wiele lat ważny polityk Platformy Obywatelskiej, działającej dziś pod nazwą Koalicja Obywatelska.
Mądre słowa Krzysztofa Bosaka. Naprawdę warto tę odpowiedź na pytanie dziennikarki wysłuchać w całości, bo traktuje nie tylko o obrzydliwej aferze kłodzkiej, ale i patologii politycznej panującej w Warszawie
— napisał na portalu X.
