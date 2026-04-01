Poseł Krzysztof Szczucki został zawieszonych w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął prezes Jarosław Kaczyński.
Decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego poseł Krzysztof Szczucki z dniem dzisiejszym został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, a jego sprawa skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego PiS
— przekazał Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Co może być powodem?
Na razie nie wiadomo, za co dokładnie ukarany został Szczucki. Niewykluczone jednak, że może chodzić o sprawę głosowania nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy zmieniającej Kodeks karny. Wówczas od głosu z Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się on oraz poseł Paweł Jabłoński.
Dodatkowo w ostatnim czasie Szczucki na antenie RMF przekonywał, że prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich sześciu sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego (wobec procedury wyboru czterech z nich istnieją poważne wątpliwości).
PiS nie wskazało jednak, czy zawieszenie dotyczy którejś z tych spraw.
