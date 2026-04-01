Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął prezes Kaczyński

Szczucki zawieszony w PiS / autor: Fratria
Poseł Krzysztof Szczucki został zawieszonych w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął prezes Jarosław Kaczyński.

Decyzją p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego poseł Krzysztof Szczucki z dniem dzisiejszym został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, a jego sprawa skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego PiS

— przekazał Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Co może być powodem?

Na razie nie wiadomo, za co dokładnie ukarany został Szczucki. Niewykluczone jednak, że może chodzić o sprawę głosowania nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy zmieniającej Kodeks karny. Wówczas od głosu z Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się on oraz poseł Paweł Jabłoński.

Dodatkowo w ostatnim czasie Szczucki na antenie RMF przekonywał, że prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich sześciu sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego (wobec procedury wyboru czterech z nich istnieją poważne wątpliwości).

PiS nie wskazało jednak, czy zawieszenie dotyczy którejś z tych spraw.

