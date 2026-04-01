Koalicja rządowa to fikcja. Liczy się tylko wola Tuska. Mucha wprost: "Jest Koalicja Obywatelska i są podległe partyjki"

Mucha o koalicji rządowej / autor: Fratria
Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, która niedawno odeszła z Polski 20250 wyznała na antenie TVN24, że w praktyce koalicja rządowa nie istnieje. Według niej mniejsze formacje zostały całkowicie podporządkowane premierowi Donaldowi Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej.

Nie ma koalicji. Jest Koalicja Obywatelska i są podległe partyjki. Przestańmy myśleć, że jest koalicja. Nie ma spotkań koalicyjnych. Nawet te, które były, były zupełnie pojedyncze i one też nie prowadziły do jakichś uzgodnień. Więc jeśli partie próbują przepychać się z różnymi, swoimi projektami, to jest to zawsze układ pomiędzy premierem i tą propozycją

— przekazała Joanna Mucha na antenie TVN 24.

Koalicja to fikcja

Posłanka podkreśliła, że premier Donald Tusk odgrywa kluczową rolę w procesie decyzyjnym. Wskazała, że relacje między formacjami nie mają natomiast charakteru partnerskiego.

To są bilateralne relacje między Donaldem Tuskiem i szefami pozostałych partii albo ministrami

— powiedziała.

To nie są projekty polityczne

Oceniła, że brak wspólnego wypracowywania decyzji powoduje, że nie można mówić o tym, że mamy do czynienia z koalicją. Wskazała przy tym, że nie spodziewa się tego, aby większość miała się rozpaść. Pytana, dlaczego nie pozostała w Polsce 2050 lub nie dołączyła do stowarzyszenia Centrum, odpowiedziała, że „żaden z tych projektów nie jest w tej chwili projektem politycznym”.

Czyli nie jest projektem na to, żeby uczestniczyć w sprawowaniu władzy w Polsce na poważnie

— powiedziała.

Jednocześnie przyznała, że Polska 2050 nie wykorzystała swojej szansy.

Bo my powinniśmy być rzeczywiście środowiskiem centrowym, które pokazuje, że można inaczej niż w polaryzację

— zaznaczyła.

Generalnie uważam, że my dzisiaj, jako politycy demokratyczni, powinniśmy dokonać bardzo głębokiego zwrotu, czyli odwrócić się plecami od PiS-u i Konfederacji. Bo dzisiejsza polityka, słyszę od moich kolegów z Koalicji Obywatelskiej, dwukrotnie już to słyszałam gdzieś w kuluarach, że w Koalicji Obywatelskiej padło takie hasło - że naszą strategią jest reagowanie. Reagowanie nie jest strategią

— mówiła posłanka.

Dodała, że brakuje narzucania narracji. Przekonywała, że „powinniśmy zacząć mówić o tym, co jest ważne dla ludzi, dla Polaków”.

Czytaj także

