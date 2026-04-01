Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w „Magazynie Anity Gargas” w Telewizji wPolsce24 odniósł się do afery pedofilsko-zoofilskiej w Koalicji Obywatelskiej. „Jest partią lewacką w gruncie rzeczy. Zaczynała jako konserwatywna, skończyła jako lewacka. Ten typ kultury sprzyja temu, ponieważ on stwierdza, że człowiek powinien wyzwalać się z wszelkiego rodzaju ograniczeń, nawet tych, które mają biologiczne determinacje takie jak płeć” - wskazał.
To jest po prostu jeden z objawów tego, co się w Polsce dzieje i co można określić jako rozkład obyczajów i to byłoby takie tradycyjne, ale bardzo słabe w moim przekonaniu określenie. To jest lumpenproletaryzacja Polski, także tych grup społecznych, które w antykulturze lumpenproletariackiej dotychczas w ogóle nie uczestniczyły
— powiedział.
To jest coś, co nas niszczy. Czemu ideologia lewacka, nazwijmy ją może liberalną, chociaż to chyba jest gruba przesada, żeby tak ją określać - „róbta co chceta”, temu ogromnie sprzyja. Tam, gdzie nie ma jakiegoś porządku, tam zwyciężają zwykle ci najgorsi. A to są właśnie ci najgorsi. I dlatego warto by się przyjrzeć temu zjawisku w skali kraju i warto by się przyjrzeć w szczególności środowisku Platformy Obywatelskiej, ale nie w wymiarze jednego miasta, jednego powiatu, tylko w wymiarze dużo szerszym. Jak przypomnijmy sobie różne sprawy na przykład w Słupsku, tam co prawda nie było to związane akurat z Platformą Obywatelską, ale z kimś, kogo Platforma Obywatelska bardzo popierała. Także „Zatokę sztuki” w Trójmieście. To są objawy szerszego zjawiska
— wskazał.
Brak sprawiedliwości
Prezes PiS zauważył, że w sprawie tej mieliśmy niezwykle łagodną reakcję wymiaru sprawiedliwości.
Jedyne co jest pocieszające to 25 lat więzienia, które dostał ten mężczyzna, bo to rzeczywiście jest ciężka kara, ale już 6,5 roku dla tej pani to już jest w moim przekonaniu grubo za mało. Żądano 18 i sądzę, że tutaj prokuratora miała podstawę, żeby akurat takiego wyroku żądać
— wskazał.
Ta pani jest na wolności. Ta pani miała relacje ze znanymi politykami, a już w szczególności z panią Wielichowską i z tego niewyciągane są żadne wnioski
— powiedział, przywołując postać wicemarszałek Sejmu.
Medialna cisza
Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę także na medialną ciszę w tej sprawie.
Główny nurt polskich mediów się tym specjalnie nie interesuje albo w ogóle się tym nie interesuje. A o jakiejś kampanii, jakimś nacisku, żeby ludzie się podawali do dymisji, żeby wyciągano z tego jakieś wnioski dyscyplinarne, w ogóle nie ma mowy. Krótko mówiąc, jest osłona tego rodzaju sytuacji
— zaznaczył.
Tam się jeszcze do tego dołączyła zoofilia. Zoofilia jest już bardzo ciężkim zboczeniem. Oczywiście ciężkim zboczeniem jest także pedofilia, ale ono występuje rzadziej. Choć nadaje to jeszcze dodatkowo wyjątkowo obrzydliwy charakter całemu zjawisku, to jednak w gruncie rzeczy nie o nią pewnie głównie chodzi. Chyba, że ja się mylę to do powszechności tego zjawiska
— powiedział.
Natomiast pedofilia to jest coś, co musi spotykać się z wyrokami po 25 albo nawet 30 lat więzienia
— podkreślił.
Wiek zgody
Prezes PiS zastanawiał się takżę, czy granica 15 lat, jeżeli chodzi o uznawanie czynu za pedofilię, nie jest zbyt niska.
Sądzę, że ta granica powinna być podwyższona o co najmniej rok. W Anglii nie tak dawno wynosiła wręcz 18 lat. Teraz znów wynosi 16 lat, ale to jest tendencja, która występuje w świecie i trzeba z nią po prostu walczyć, bo to jest kwestia ogromnej krzywdy tych młodych ludzi. W tym wypadku chodzi o dziewczęta, ale proszę pamiętać, że pedofilia jest bardzo często związana z homoseksualizmem. Co prawda tutaj mamy do czynienia z zaciekłymi zaprzeczeniami i w ogóle powiedzenie czegoś takiego to jest jakaś herezja
— wskazał.
Nie zapomnę osób, które przyszły do mnie w sprawie tworzenia tego urzędu, który miał walczyć z pedofilią. Ja tam wtedy o tym wspomniałem i zobaczyłem gwałtowny sprzeciw i jakby lęk. Te panie miały poczucie, że jakby poszły w tym kierunku, to by z nich zrobiono osoby wrogie społeczeństwu. To już tak łagodnie to określiłem. I z tym oczywiście też trzeba skończyć, bo trzeba walczyć z pedofilią zarówno heteroseksualną, jak i homoseksualną
— powiedział.
Lewacka kultura
Anita Gargas zauważyła, że zaostrzanie przepisów kodeksu karnego wz. z pedofilią odbywało sięz wielkim trudem z wysiłkiem Prawa i Sprawiedliwości i ciągłym sprzeciwie KO oraz Lewicy.
To jest właśnie kwestia tego, o czym mówiłem - lewacka kultura. Platforma Obywatelska jest partią lewacką w gruncie rzeczy. Zaczynała jako konserwatywna, skończyła jako lewacka. Ten typ kultury sprzyja temu, ponieważ on stwierdza, że człowiek powinien wyzwalać się z wszelkiego rodzaju ograniczeń, nawet tych, które mają biologiczne determinacje takie jak płeć
— powiedział.
Płeć jest w genach. To nie jest tak, że pani i ja mam takie same geny, mamy inne geny. I mimo wszystko to nie działa na umysły tych, którzy głoszą tego rodzaju rzeczy. Jeżeli mi ktoś jak Trump powiedział, że mamy dwie płcie, to już jest coś w dzisiejszym świecie bardzo odświeżającego
— przekazał.
To przeświadczenie, że wolność oznacza odrzucenie właściwie wszelkich ograniczeń, to jest coś, co musimy po prostu odrzucić. Człowiek żyje w sferze pewnych ograniczeń. One mają charakter z jednej strony biologiczny, fizyczny, ale z drugiej strony mają też rzeczywiście charakter społeczny i w wielu wypadkach te społeczne ograniczenia i te ograniczenia naturalne są w pełnym związku. Te związki są rozrywane. Później odrzuca się wszystko i zaczynają funkcjonować ludzie, którzy nie tylko sami mają takie praktyki, ale jeszcze do tego je propagują i domagają się akceptacji społecznej
— podkreślił.
