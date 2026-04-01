Sąd nakazał Polsce odbiór 64 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Tusk uderza. Morawiecki odpowiada i przypomina fakty

Tusk atakuje ws. szczepionek
Sąd Pierwszej Instancji w Brukseli orzekł, że Polska musi zrealizować umowę zawartą z amerykańskim koncernem farmaceutycznym Pfizer na zakup szczepionek przeciwko COVID-19. Ma odebrać pozostałe dawki szczepionki i zapłacić 5 mld 644 mln zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę do politycznego ataku próbował wykorzystać premier Donald Tusk. Odpowiedział mu były szef rządu Mateusz Morawiecki. „Kiedy nawet na Himalaje hipokryzji możesz spoglądać z góry” - napisał.

Spór toczy się przed sądem w Brukseli, ponieważ to tam została zawarta umowa między Komisją Europejską a Pfizerem. KE zawarła kontrakt z amerykańskim producentem w imieniu krajów członkowskich w 2021 r. Polska w ramach tej umowy zobowiązała się do zakupu określonej liczby szczepionek zgodnie z wynegocjowanym harmonogramem. W 2022 r. odmówiła jednak dalszego odbioru dawek.

We wrześniu 2023 r. Pfizer pozwał Polskę do sądu o wykonanie umowy.

Sąd w Brukseli orzekł w środę, że przedstawione mu dowody nie pozwalają na stwierdzenie nieprawidłowości w procesie udzielania zamówienia publicznego firmie Pfizer.

Sąd stwierdził również, że warunki rozwiązania umowy kupna przez Polskę nie zostały spełnione i że Polska nie wykazała, że umowa kupna – a konkretnie jej klauzule dotyczące ceny, liczby dawek lub zrzeczenia się odpowiedzialności – wskazywały na nadużycie pozycji dominującej przez firmę Pfizer

— podał belgijski sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.

Działania MZ

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że odwoła się od nieprawomocnego wyroku

Polska zamierza skorzystać z wszelkich przysługujących jej środków prawnych w celu zmiany tego orzeczenia i obrony jej interesów

— przekazało.

Atak Tuska

Sprawę do politycznego ataku próbował wykorzystać premier Donald Tusk.

Rząd Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, których nie odebrał i za które nie zapłacił. Polska, a więc my wszyscy, będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiS ponad 6 miliardów kary. I to niestety nie jest prima aprilis

— napisał w serwisie X.

Na sprawę zareagował Mateusz Morawiecki, który przypomniał, jak Donald Tusk domagał się kupowania szczepionek przez Unię Europejską.

Kiedy nawet na Himalaje hipokryzji możesz spoglądać z góry

— ripostował.

Panie Premierze Donald Tusk, nazywa Pan te zakupy „skrajną głupotą PiS”? Przypomnijmy fakty: gdy krzyczeliście żeby kupować szczepionki na potęgę architektem i negocjatorem tych umów był wiceminister Maciej Miłkowski. Ten sam fachowiec, którego min. Leszczyna z radością zatrzymała w WASZYM rządzie na kolejne miesiące! Skoro to „głupota”, to czemu nagrodziliście jej twórcę posadą? 🤔

— zapytała również poseł PiS Katarzyna Sójka, lekarz i była minister zdrowia.

