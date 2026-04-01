Pół miliona zebranych podpisów, a projekt... utknął w komisji. "Solidarność" interweniuje ws. ustawy "TAK dla religii i etyki w szkole"

Zdj. ilustracyjne - krzyż na ścianie / autor: Fratria
Zdj. ilustracyjne - krzyż na ścianie / autor: Fratria

Uważamy za niedopuszczalne, aby projekty ustaw wniesione w trybie obywatelskim były traktowane instrumentalnie i podlegały politycznie motywowanej zwłoce. Jest to wyraz lekceważenia dla zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad demokracji partycypacyjnej” - podkreślono w stanowisku Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z opóźnieniem procedowania projektu „TAK dla religii i etyki w szkole”.

Mimo że pod obywatelskim projektem zebrano ponad pół miliona podpisów, ustawa „TAK dla religii i etyki w szkole” utknęła w sejmowej Komisji Edukacji i Nauki.

Apel „Solidarności”

Środowiska zaangażowane w powstawanie projektu apelowały do parlamentarzystów, organizacji społecznych czy związków. czy Na całą sytuację zareagowała oświatowa „Solidarność”.

W stanowisku wezwano do niezwłocznego podjęcia prac nad projektem ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”, rzetelnej, merytorycznej debaty w sejmowej komisji, a także poszanowania inicjatyw obywatelskich oraz głosu środowiska oświatowego.

Poniżej jego pełna treść.

STANOWISKO Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań opóźniających procedowanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”, który zakłada przywrócenie dwóch obowiązkowych godzin zajęć z religii lub etyki tygodniowo. Z najwyższym niepokojem przyjmujemy informację, że kierowana przez Panią Krystynę Szumilas sejmowa Komisja Edukacji i Nauki nie zamierza podjąć prac nad projektem przed zakończeniem sejmowych wakacji. Takie działanie oznacza faktyczne odsunięcie debaty nad niezwykle istotną społecznie inicjatywą obywatelską, popieraną przez szerokie środowiska rodziców, nauczycieli i obywateli, w tym Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Uważamy za niedopuszczalne, aby projekty ustaw wniesione w trybie obywatelskim były traktowane instrumentalnie i podlegały politycznie motywowanej zwłoce. Jest to wyraz lekceważenia dla zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad demokracji partycypacyjnej. Jednocześnie przypominamy, że decyzja obecnie rządzących o ograniczeniu nauczania religii do jednej godziny tygodniowo od września 2025 roku została podjęta bez szerokich konsultacji społecznych i wbrew oczekiwaniom znacznej części środowiska oświatowego, a także z naruszeniem prawa. W naszej ocenie opisywana sytuacja godzi w równowagę wychowawczą szkoły oraz ogranicza prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się:

• niezwłocznego podjęcia prac nad projektem ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”,

• rzetelnej, merytorycznej debaty w Komisji Edukacji i Nauki,

• poszanowania inicjatyw obywatelskich oraz głosu środowiska oświatowego.

Wzywamy parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych do odpowiedzialności i podjęcia działań zgodnych z dobrem polskiej szkoły oraz poszanowaniem wartości ważnych dla milionów obywateli.

W imieniu Prezydium Krajowej Sekcji

Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

dr Waldemar Jakubowski

