„Uważamy za niedopuszczalne, aby projekty ustaw wniesione w trybie obywatelskim były traktowane instrumentalnie i podlegały politycznie motywowanej zwłoce. Jest to wyraz lekceważenia dla zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad demokracji partycypacyjnej” - podkreślono w stanowisku Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z opóźnieniem procedowania projektu „TAK dla religii i etyki w szkole”.
Mimo że pod obywatelskim projektem zebrano ponad pół miliona podpisów, ustawa „TAK dla religii i etyki w szkole” utknęła w sejmowej Komisji Edukacji i Nauki.
Czytaj także
Apel „Solidarności”
Środowiska zaangażowane w powstawanie projektu apelowały do parlamentarzystów, organizacji społecznych czy związków. czy Na całą sytuację zareagowała oświatowa „Solidarność”.
W stanowisku wezwano do niezwłocznego podjęcia prac nad projektem ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”, rzetelnej, merytorycznej debaty w sejmowej komisji, a także poszanowania inicjatyw obywatelskich oraz głosu środowiska oświatowego.
Poniżej jego pełna treść.
STANOWISKO Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań opóźniających procedowanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”, który zakłada przywrócenie dwóch obowiązkowych godzin zajęć z religii lub etyki tygodniowo. Z najwyższym niepokojem przyjmujemy informację, że kierowana przez Panią Krystynę Szumilas sejmowa Komisja Edukacji i Nauki nie zamierza podjąć prac nad projektem przed zakończeniem sejmowych wakacji. Takie działanie oznacza faktyczne odsunięcie debaty nad niezwykle istotną społecznie inicjatywą obywatelską, popieraną przez szerokie środowiska rodziców, nauczycieli i obywateli, w tym Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Uważamy za niedopuszczalne, aby projekty ustaw wniesione w trybie obywatelskim były traktowane instrumentalnie i podlegały politycznie motywowanej zwłoce. Jest to wyraz lekceważenia dla zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad demokracji partycypacyjnej. Jednocześnie przypominamy, że decyzja obecnie rządzących o ograniczeniu nauczania religii do jednej godziny tygodniowo od września 2025 roku została podjęta bez szerokich konsultacji społecznych i wbrew oczekiwaniom znacznej części środowiska oświatowego, a także z naruszeniem prawa. W naszej ocenie opisywana sytuacja godzi w równowagę wychowawczą szkoły oraz ogranicza prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się:
• niezwłocznego podjęcia prac nad projektem ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”,
• rzetelnej, merytorycznej debaty w Komisji Edukacji i Nauki,
• poszanowania inicjatyw obywatelskich oraz głosu środowiska oświatowego.
Wzywamy parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych do odpowiedzialności i podjęcia działań zgodnych z dobrem polskiej szkoły oraz poszanowaniem wartości ważnych dla milionów obywateli.
W imieniu Prezydium Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”
dr Waldemar Jakubowski
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757017-tak-dla-religii-i-etyki-w-szkole-stanowisko-solidarnosci
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.