10 lat programu 500 plus! Szydło: "Dla PiS rodzina była zawsze najważniejsza". Czarnek zapowiada kolejne rozwiązania

10 lat programu 500 plus / autor: X @pisorg
10 lat programu 500 plus / autor: X @pisorg

Równo rok temu podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzony został program 500+. „Cieszymy się, że program przyniósł tak dobre rezultaty, udało się zlikwidować biedę, ubóstwo, poprawiliśmy los rodzin” - wskazała podczas konferencji prasowa Beata Szydło. „Wchodzimy w kolejne dziesięciolecie kompleksowych programów prorodzinnych” - zapowiedział Przemysław Czarnek.

Z okazji rocznicy wprowadzenia programu zorganizowana została konferencja prasowa, w której udział wzięli m.in.: była premier, obecnie europoseł Beata Szydło, była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz były minister edukacji i nauki, obecnie kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

Rodzina jest najważniejsza

Jako pierwsza głos zabrała była premier.

Jesteśmy w miejscu, w którym 10 lat temu zaczęła się przygoda z programem 500+. 10 lat to moment, w którym należy podsumowywać efekty działania tego programu, ale też mówić o przyszłości

— wskazała.

Cieszymy się, że program przyniósł tak dobre rezultaty, udało się zlikwidować biedę, ubóstwo, poprawiliśmy los rodzin. Pracujemy już nad tym, co przed nami - chcemy prezentować nowe rozwiązania

— zauważyła.

Na pewno jedno się nie zmieni - dla PiS rodzina była zawsze tym najważniejszym podmiotem. Ta filozofia na pewno będzie kontynuowana. W działaniach obecnego rządu zniknęła ta wrażliwość ukierunkowana na człowieka i na rodzinę

— dodała.

Perła w koronie

Głos zabrała także Elżbieta Rafalska, która była ministrem odpowiedzialnym za program.

Program 500+ to perła w koronie polskiej polityki rodzinnej. To była największa inwestycja w polską rodzinę, która wtedy pogrążona była w biedzie i my te dzieci wyciągnęliśmy z tej biedy

— wspomniała.

Po raz pierwszy pokazaliśmy, że widzimy te wielkie ograniczenia i w jakiej sytuacji znajdowały się polskie rodziny. To była też wielka rewolucja godnościowa. Krytykujący ten program nie pamiętali o tym, że inwestycja w kapitał ludzki jest niezwykle ważna i nasz rząd o tym pamiętał. Rząd PiS pokazał wtedy, że można być wiarygodnym

— zaznaczyła.

Zapowiedź

Swoimi spostrzeżeniami podzielił się także Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

10 lat programu 500+ pokazuje, że gdyby ktoś wprowadził taki program kilkanaście lat wcześniej, nie mielibyśmy tego programu demograficznego, który mamy. Choć dzięki temu programowi urodziło się ok. 200 tys. więcej dzieci, niż zakładał GUS jeszcze w 2014 roku, to problem narasta

— powiedział.

Wchodzimy w kolejne dziesięciolecie kompleksowych programów prorodzinnych. Program, który będziemy prezentować, będzie programem prorodzinnym i będzie też obejmował kulturę, edukację, naukę, ale też poprawę warunków mieszkaniowych

— zaznaczył.

Słyszeliśmy tu też dzisiaj o tym, jak dzisiaj traktuje się rolników. To też ma znaczenie dla przyszłości polskich rodzin. Opłacalność rolna praktycznie przestaje istnieć. Ograniczenia, z jakimi spotykają się rolnicy, jeżeli chodzi o produkcję, powodują, że wieś pustoszeje

— wskazał.

Wizyta u rodziny Królów

Politycy PiS złożyli także wizytę u państwa Królów, u których 10 lat temu rząd PiS z Premier RP Beatą Szydło na czele uroczyście zainaugurował Program „Rodzina 500”.

