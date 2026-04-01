Nie ma decyzji w sprawie czterech osób wybranych na sędziów TK, które nie zostały dziś zaprzysiężone przez prezydenta - poinformował szef KPRP Zbigniew Bogucki na dzisiejszej konferencji prasowej. Jak zaznaczył, wobec „poważnych uchybień proceduralnych i konstytucyjnych”, których dopuściła się większość parlamentarna, sytuacja czwórki kandydatów do TK jest analizowana przez Kancelarię Prezydenta.
Dziś przed południem prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z sześciu wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego – Magdaleny Bentkowskiej oraz Dariusza Szostka.
Uchybienia proceduralne i konstytucyjne
Później na konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki pytany, czy pozostałe cztery osoby wybrane na sędziów TK złożą ślubowania wobec prezydenta podkreślił, że decyzja w tej sprawie nie została podjęta.
Wobec tych wątpliwości, a właściwie poważnych uchybień proceduralnych, uchybień konstytucyjnych, których dopuściła się większość parlamentarna, większość rządowa, ta sytuacja jest w Kancelarii Prezydenta analizowana. Analizuje ją oczywiście osobiście pan prezydent, bo tutaj decyzja jest głowy państwa
— powiedział.
Przypomniał, że osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego składają ślubowanie wobec Prezydenta RP, po czym przystępują „niezwłocznie” do dalszych czynności w Trybunale.
Gdyby byli sędziami, po wyborze, w pełnym tego słowa znaczeniu, to mogliby orzekać, a nie mogą
— zaznaczył Bogucki.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
