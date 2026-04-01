Co z pozostałą czwórką kandydatów do TK? Szef KPRP: Nie ma decyzji w ich sprawie. "Uchybienia proceduralne i konstytucyjne"

  • Polityka
  • opublikowano:
Trybunał Konstytucyjny - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Trybunał Konstytucyjny - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Nie ma decyzji w sprawie czterech osób wybranych na sędziów TK, które nie zostały dziś zaprzysiężone przez prezydenta - poinformował szef KPRP Zbigniew Bogucki na dzisiejszej konferencji prasowej. Jak zaznaczył, wobec „poważnych uchybień proceduralnych i konstytucyjnych”, których dopuściła się większość parlamentarna, sytuacja czwórki kandydatów do TK jest analizowana przez Kancelarię Prezydenta.

Dziś przed południem prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z sześciu wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego – Magdaleny Bentkowskiej oraz Dariusza Szostka.

Uchybienia proceduralne i konstytucyjne

Później na konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki pytany, czy pozostałe cztery osoby wybrane na sędziów TK złożą ślubowania wobec prezydenta podkreślił, że decyzja w tej sprawie nie została podjęta.

Wobec tych wątpliwości, a właściwie poważnych uchybień proceduralnych, uchybień konstytucyjnych, których dopuściła się większość parlamentarna, większość rządowa, ta sytuacja jest w Kancelarii Prezydenta analizowana. Analizuje ją oczywiście osobiście pan prezydent, bo tutaj decyzja jest głowy państwa

— powiedział.

Przypomniał, że osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego składają ślubowanie wobec Prezydenta RP, po czym przystępują „niezwłocznie” do dalszych czynności w Trybunale.

Gdyby byli sędziami, po wyborze, w pełnym tego słowa znaczeniu, to mogliby orzekać, a nie mogą

— zaznaczył Bogucki.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych