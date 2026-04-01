Monika Wielichowska chciała wstrzymania ustawy "Stop pedofilii". "Brak definicji zachowania o charakterze pedofilskim"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Monika Wielichowska / autor: Fratria/X
Zapis interpelacji Moniki Wielichowskiej ws. wstrzymania prac nad ustawą „Stop pedofilii” ujawnił na platformie X Janusz Życzkowski. Ówczesna poseł PO stwierdziła, że w przepisach brakuje sprecyzowanej definicji „zachowania o charakterze pedofilskim”. Dziennikarz Republiki pyta: „Czego się obawiała? Kto zwracał się do niej z takimi uwagami?”

Interpelacja ws. „Stop pedofilii”

Projekt wspomnianej ustawy przygotowała w 2020 r. fundacja „Pro – prawo do życia”. Był to obywatelski projekt zmian w Kodeksie karnym.

Wówczas Monika Wielichowska, wraz z Aleksandrą Gajewską, Kamilą Gasiuk-Pihowicz, Barbarą Nowacką oraz Franciszkiem Sterczewskim, wystosowała do ministra sprawiedliwości „interpelację nr 4750 w sprawie wstrzymania prac nad wadliwą ustawą ‘Stop pedofilii’” .

Mimo szlachetnego tytułu projekt niesie za sobą wiele niepokojących przepisów, które godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

— czytamy m.in. w interpelacji.

Pod płaszczykiem ochrony dzieci przed pedofilią autorzy ustawy chcą karać m.in. edukatorów seksualnych czy nauczycieli za „propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej”. W praktyce może to oznaczać zakazywanie prowadzenia merytorycznych zajęć edukacji seksualnej w szkołach i co za tym idzie szerzenia się różnych patologii

— pisali posłowie ówczesnej opozycji.

To ograniczenie podstawowego prawa młodzieży do wyrażania własnych poglądów, zdobywania wiedzy i przekazywania informacji

— uzasadniali swoje uwagi.

Czytaj także

Definicja „zachowania o charakterze pedofilskim”

Posłowie podkreślali też, że pomysłodawcy ustawy „chcą wprowadzić również karę do 2 lat więzienia za ‘publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim’,

Jednocześnie w przepisach brakuje sprecyzowanej definicji „zachowania o charakterze pedofilskim”, co otwiera furtkę do dowolnej interpretacji prawa, a także wielu nadużyć

— twierdzili opozycyjni wówczas posłowie.

W odpowiedzi ówczesny wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł przytoczył swoje wystąpienie w Sejmie.

Dane dotyczące przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie pokazują, że tylko w 2014 r. sprawcami prawie połowy zgwałceń były osoby nieletnie, chłopcy w wieku 13–15 lat. 21 gwałcicieli skończyło zaledwie 15 lat, sześciu – 14 lat, a dwóch było dopiero trzynastolatkami. Te dane są z 2014 r., dziś przedstawiają się one jeszcze gorzej. Zgwałcenie koleżanki z klasy po zajęciach z wychowania seksualnego w Walii to jest jeden z przykładów, jakie są pokazywane w mediach międzynarodowych przez specjalistów międzynarodowych jako efekt niepożądanych zachowań, które są wynikiem właśnie edukacji seksualnej w złym tego słowa znaczeniu.

— mówił sześć lat temu wiceminister Warchoł.

Wyjechała na Ukrainę i nie wiadomo, kiedy wróci

Dziennikarz Janusz Życzkowski w swoim wpisie zadaje pytania.

Czego się obawiała? Kto zwracał się do niej z takimi uwagami?

— napisał.

O wicemarszałek Sejmu w ostatnich tygodniach jest szczególnie głośno.Media łączą ją z aferą pedofilsko-zoofilską związaną z Koalicją Obywatelską w Kłodzku poprzez skazaną na 6 lat Kamilę L. Monika Wielichowska miała z nią współpracować w czasie kampanii wyborczej, już po tym, jak Kamila L. usłyszała zarzuty.

Wielichowska do tej pory nie zabrała w tej sprawie głosu, a jej partia nie wymaga od niej publicznego przedstawienia żadnych wyjaśnień.

Reporter Telewizji wPolsce24 usłyszał w biurze wyborczym wicemarszałek Sejmu, że ta wyjechała w delegację na Ukrainę i… nie wiadomo, kiedy wróci.

Czytaj także

SC/Republika/wPolsce24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych