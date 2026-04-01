W lutym Donald Tusk w rynsztokowy sposób zaatakował tych, którzy wyrażają wątpliwości w sprawie zaciągnięcia wieloletniej unijnej pożyczki z SAFE. Naciskał na prezydenta Karola Nawrockiego, by jak najszybciej podpisał ustawę. Posunął się tak daleko, że sceptycznych wobec jego planów zadłużenia Polski z SAFE nazwał „zakutymi łbami”. Okazuje się, że sejmowa komisja etyki, która tak ochoczo karze dziś polityków opozycji, nie ma nawet zamiaru sprawą słów Tuska się zająć.
Premier Donald Tusk nagrał w hali Huty stalowa filmik, na którym rzekomo wyjaśniał dobrodziejstwa unijnej pożyczki 44 mld euro z funduszu SAFE. Dokładnie tej samej huty, której w czasie poprzednich swoich rządów obciął kontrakty zbrojeniowe.
Postaram się to wytłumaczyć najprościej, jak potrafię. Patrzcie mi na usta. 20 miliardów tylko dla tej Huty, Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby?
— powiedział na opublikowanym 23 lutego w mediach społecznościowych nagraniu Tusk.
„Nie podejmie inicjatywy ukarania…”
W lutym europoseł PiS Waldemar Buda wysłał do sejmowej Komisja Etyki Poselskiej zawiadomienie o ukaranie Tuska za użycie pogardliwych słów względem Polaków, którzy mają inne niż on zdanie, w sprawie unijnej pożyczki SAFE. Napisał, że w nagraniu ze Stalowej Woli premier użył określenia, które „ma charakter obraźliwy i nie spełnia standardów powagi i szacunku”, jakie powinny cechować osoby pełniące funkcję premiera i posła. Po nieco ponad miesiącu były minister rozwoju i technologii doczekał się odpowiedzi komisji etyki, która nie zwykle ochoczo karze dziś polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Właśnie Komisja Etyki Sejmu odpowiedziała na mój wniosek o ukaranie Pana Premiera Donalda Tuska za „zakute łby”, Komisja nie podejmie inicjatywy ukarania….
- poinformował w mediach społecznościowych europoseł PiS Waldemar Buda.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756996-komisja-etyki-sejmu-nie-zajmie-sie-zakutymi-lbami-tuska
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.