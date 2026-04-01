WIDEO

Gorąca atmosfera na debacie w Jasionce! Morawiecki do Kosiniaka-Kamysza: Ludzie zagłosowali na PSL-Polskę2050, a wyskoczył im Tusk!

  • Polityka
  • opublikowano:
Mateusz Morawiecki i Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Darek Delmanowicz
Dziś w Jasionce podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2026 odbyła się debata z udziałem wicepremiera, ministra obrony narodowej, szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa EKR, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. „Ludzie głosowali na PSL, na Polskę 2050, a wyskoczył im Tusk” - wskazał Morawiecki.

Co ciekawe, Polskie Stronnictwo Ludowe promowało dzisiejsze wydarzenie w Jasionce pod Rzeszowem jako debatę „przyszłego premiera z byłym premierem”. Jednym z tematów rozmów był unijny program dozbrajania SAFE. Mateusz Morawiecki pozwolił Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi chwalić zagraniczną pożyczkę SAFE, po czym pokazał swój punkt widzenia.

Sprowokował mnie pan wicepremier do bardzo konkretnej riposty i już służę faktami. Po pierwsze dość droga pożyczka, którą chcecie wziąć w miejsce rezerw NBP, które są na poziomie 163 proc. benchmarku MFW, czyli jest tam spora poduszka dla wieloletniego strumienia finansowego polskiej armii bez podnoszenia zadłużenia państwa

— powiedział były premier.

Leje pan często wodę na młyn”

Zwracając się do Władysława Kosiniaka-Kamysza Mateusz Morawiecki powiedział tak:

Panie wicepremierze, dobrze się z panem rozmawia, czasem współpracuje, ale zamiast lać beton, by Polska ruszyła z kopyta i by rozwój Polski ruszył z kopyta, to niestety leje pan często wodę na młyn obecnego premiera, który zahamował największe projekty infrastrukturalne w Polsce.

I tu wtrącił się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Najczęściej to wylewam oliwę na wzburzone fale, ponieważ wy je podkręcacie

— ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Taka jest niestety rzeczywistość

— odparł były premier.

SAFE to jest pożyczka, którą będą spłacały jeszcze nasze dzieci i wnuki

— dodał Morawiecki, mówiąc o SAFE.

Mateusz Morawiecki mówił również, że „całe PSL jest traktowane przez Tuska instrumentalnie - jako tarcza dla swojej fatalnej polityki!”.

Pan jest używany przez obecnego premiera jako tarcza dla jego polityki. Państwo odnieśliście bardzo duży sukces 2,5 roku temu w wyborach, mieliście 14,4 proc., Trzecia Droga, prawda, ponad 3,1 mln obywateli, jeśli dobrze pamiętam, ale dlaczego oni zagłosowali na Trzecią Drogę? Bo nie chcieli, żeby premier Tusk rządził samodzielnie

— podkreślił były premier.

Dzisiaj nie ma koalicjantów. Wy macie mniej do powiedzenia, niż u mnie koalicjanci mieli, którzy rzeczywiście głosowali często przeciwko mojemu rządowi

— kontynuował Morawiecki.

U pana to ogon kręcił psem

— odpowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Głosujemy na Kosiniaka, wyskakuje Tusk”

Może pan powiedzieć takie brutalne słowa, ale niech pan popatrzy na swoją własną sytuację. U was jest tak, że ludzie głosowali na PSL, na Polskę 2050, a wyskoczył im Tusk! Trochę tak, jak w ‘47 roku w styczniu, urna wyborcza to taka szkatułka, chyba było, głosujemy na Mikołajczyka, wyskakuje Gomułka

— mówił Morawiecki.

Dzisiaj niestety głosujemy na Kosiniaka, wyskakuje Tusk. Troszeczkę nie o to chodziło tym ponad trzem milionom ludzi. […] Gdyby pan miał siłę, sprawczość w tej koalicji, to pan by zrobił co najmniej to, co ja zrobiłem […] dopłaty do rolników w momencie, jak jest dołek

— wskazał były premier.

Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych”

Rozmowa dotyczyła również NATO i ostatnich słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Telegraph”, że poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO.

W odpowiedzi Władysław Kosniak-Kamysz podkreślił, że „te słowa pokazują, w jak trudnym momencie jesteśmy dzisiaj na świecie”.

Musimy widzieć wektory ponadczasowe, a takim wektorem jest budowa silnej, bezpiecznej Polski. Niepodległego, suwerennego państwa, silnego na tyle, żeby budować sojusze i by chciano z nami te sojusze budować. Nikt nas nie obroni, jeśli nie będziemy w stanie sami się bronić

— podkreślił szef MON.

Było bardzo dużo zamieszania o Grenlandię na początku tego roku, potem się sytuacja uspokoiła. Mam nadzieję, że w emocjach, które dzisiaj towarzyszą prezydentowi USA przyjdzie moment uspokojenia. Dlaczego? Dlatego, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych - i to jest w naszym interesie, żeby to uspokojenie przyszło - ale nie ma też potęgi USA bez NATO

— ocenił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił jednocześnie, że Europa musi sama szybko rozwijać swoje zdolności obronne, szczególnie poprzez unijny program SAFE, by stać się „prawdziwym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego” dla USA.

Ja tego nie odpuszczę

— zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Musimy liczyć na siebie”

Dopiero w trzeciej kolejności wymieniam Stany Zjednoczone, NATO, tak, to jest ważny sojusz, ale jeżeli ktoś z państwa jeszcze wierzy w to, że art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego działa naprawdę i będzie działał jak zasada muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to wolałbym wyprowadzić państwa z tej strefy komfortu

— wskazał z kolei Mateusz Morawiecki.

Nie ma takiego automatyzmu w art. 5, musimy liczyć przede wszystkim na siebie, jeśli chcemy być bezpieczni

— kontynuował.

NATO zostało utworzone po to, jak to powiedział pierwszy sekretarz generalny […] żeby trzymać Związek Radziecki wtedy, dzisiaj byśmy powiedzieli Rosję, out, Rosję poza Europą, poza naszym systemem bezpieczeństwa, Niemców down, czyli żeby nie podnosili za wysoko głowy, a Stany Zjednoczone in, czyli żeby były w środku tego systemu

— powiedział Mateusz Morawiecki w trakcie debaty z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Mam wrażenie niestety, że część sojuszników obecnej koalicji rządzącej z Europy Zachodniej próbuje wypchnąć Stany Zjednoczone, czyli żeby Stany Zjednoczone były out, a nie in, żeby […] z kolei z Rosją wrócić do business as usual […] a z kolei Niemcy żeby urosły w siłę

— zaznaczył były premier.

Dziękuję za merytoryczną debatę”

Na koniec Mateusz Morawiecki podziękował Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za debatę.

Dziękuję za merytoryczną i potrzebną Polsce debatę. Różnijmy się - ale debatujmy i wypracowujmy ponadpolityczną zgodę w fundamentalnych dla Polski kwestiach - bezpieczeństwa, rolnictwa i rozwoju! Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą nam w tym pomóc

— napisał były premier.

X/PAP/300polityka.pl/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych