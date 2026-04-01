Dziś w Jasionce podczas Europejskiego Forum Rolniczego 2026 odbyła się debata z udziałem wicepremiera, ministra obrony narodowej, szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa EKR, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. „Ludzie głosowali na PSL, na Polskę 2050, a wyskoczył im Tusk” - wskazał Morawiecki.
Co ciekawe, Polskie Stronnictwo Ludowe promowało dzisiejsze wydarzenie w Jasionce pod Rzeszowem jako debatę „przyszłego premiera z byłym premierem”. Jednym z tematów rozmów był unijny program dozbrajania SAFE. Mateusz Morawiecki pozwolił Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi chwalić zagraniczną pożyczkę SAFE, po czym pokazał swój punkt widzenia.
Sprowokował mnie pan wicepremier do bardzo konkretnej riposty i już służę faktami. Po pierwsze dość droga pożyczka, którą chcecie wziąć w miejsce rezerw NBP, które są na poziomie 163 proc. benchmarku MFW, czyli jest tam spora poduszka dla wieloletniego strumienia finansowego polskiej armii bez podnoszenia zadłużenia państwa
— powiedział były premier.
„Leje pan często wodę na młyn”
Zwracając się do Władysława Kosiniaka-Kamysza Mateusz Morawiecki powiedział tak:
Panie wicepremierze, dobrze się z panem rozmawia, czasem współpracuje, ale zamiast lać beton, by Polska ruszyła z kopyta i by rozwój Polski ruszył z kopyta, to niestety leje pan często wodę na młyn obecnego premiera, który zahamował największe projekty infrastrukturalne w Polsce.
I tu wtrącił się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Najczęściej to wylewam oliwę na wzburzone fale, ponieważ wy je podkręcacie
— ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz.
Taka jest niestety rzeczywistość
— odparł były premier.
SAFE to jest pożyczka, którą będą spłacały jeszcze nasze dzieci i wnuki
— dodał Morawiecki, mówiąc o SAFE.
PSL jako tarcza dla polityki Tuska
Mateusz Morawiecki mówił również, że „całe PSL jest traktowane przez Tuska instrumentalnie - jako tarcza dla swojej fatalnej polityki!”.
Pan jest używany przez obecnego premiera jako tarcza dla jego polityki. Państwo odnieśliście bardzo duży sukces 2,5 roku temu w wyborach, mieliście 14,4 proc., Trzecia Droga, prawda, ponad 3,1 mln obywateli, jeśli dobrze pamiętam, ale dlaczego oni zagłosowali na Trzecią Drogę? Bo nie chcieli, żeby premier Tusk rządził samodzielnie
— podkreślił były premier.
Dzisiaj nie ma koalicjantów. Wy macie mniej do powiedzenia, niż u mnie koalicjanci mieli, którzy rzeczywiście głosowali często przeciwko mojemu rządowi
— kontynuował Morawiecki.
U pana to ogon kręcił psem
— odpowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Głosujemy na Kosiniaka, wyskakuje Tusk”
Może pan powiedzieć takie brutalne słowa, ale niech pan popatrzy na swoją własną sytuację. U was jest tak, że ludzie głosowali na PSL, na Polskę 2050, a wyskoczył im Tusk! Trochę tak, jak w ‘47 roku w styczniu, urna wyborcza to taka szkatułka, chyba było, głosujemy na Mikołajczyka, wyskakuje Gomułka
— mówił Morawiecki.
Dzisiaj niestety głosujemy na Kosiniaka, wyskakuje Tusk. Troszeczkę nie o to chodziło tym ponad trzem milionom ludzi. […] Gdyby pan miał siłę, sprawczość w tej koalicji, to pan by zrobił co najmniej to, co ja zrobiłem […] dopłaty do rolników w momencie, jak jest dołek
— wskazał były premier.
„Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych”
Rozmowa dotyczyła również NATO i ostatnich słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Telegraph”, że poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO.
W odpowiedzi Władysław Kosniak-Kamysz podkreślił, że „te słowa pokazują, w jak trudnym momencie jesteśmy dzisiaj na świecie”.
Musimy widzieć wektory ponadczasowe, a takim wektorem jest budowa silnej, bezpiecznej Polski. Niepodległego, suwerennego państwa, silnego na tyle, żeby budować sojusze i by chciano z nami te sojusze budować. Nikt nas nie obroni, jeśli nie będziemy w stanie sami się bronić
— podkreślił szef MON.
Było bardzo dużo zamieszania o Grenlandię na początku tego roku, potem się sytuacja uspokoiła. Mam nadzieję, że w emocjach, które dzisiaj towarzyszą prezydentowi USA przyjdzie moment uspokojenia. Dlaczego? Dlatego, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych - i to jest w naszym interesie, żeby to uspokojenie przyszło - ale nie ma też potęgi USA bez NATO
— ocenił Kosiniak-Kamysz.
Szef MON podkreślił jednocześnie, że Europa musi sama szybko rozwijać swoje zdolności obronne, szczególnie poprzez unijny program SAFE, by stać się „prawdziwym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego” dla USA.
Ja tego nie odpuszczę
— zadeklarował Kosiniak-Kamysz.
„Musimy liczyć na siebie”
Dopiero w trzeciej kolejności wymieniam Stany Zjednoczone, NATO, tak, to jest ważny sojusz, ale jeżeli ktoś z państwa jeszcze wierzy w to, że art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego działa naprawdę i będzie działał jak zasada muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to wolałbym wyprowadzić państwa z tej strefy komfortu
— wskazał z kolei Mateusz Morawiecki.
Nie ma takiego automatyzmu w art. 5, musimy liczyć przede wszystkim na siebie, jeśli chcemy być bezpieczni
— kontynuował.
NATO zostało utworzone po to, jak to powiedział pierwszy sekretarz generalny […] żeby trzymać Związek Radziecki wtedy, dzisiaj byśmy powiedzieli Rosję, out, Rosję poza Europą, poza naszym systemem bezpieczeństwa, Niemców down, czyli żeby nie podnosili za wysoko głowy, a Stany Zjednoczone in, czyli żeby były w środku tego systemu
— powiedział Mateusz Morawiecki w trakcie debaty z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Mam wrażenie niestety, że część sojuszników obecnej koalicji rządzącej z Europy Zachodniej próbuje wypchnąć Stany Zjednoczone, czyli żeby Stany Zjednoczone były out, a nie in, żeby […] z kolei z Rosją wrócić do business as usual […] a z kolei Niemcy żeby urosły w siłę
— zaznaczył były premier.
„Dziękuję za merytoryczną debatę”
Na koniec Mateusz Morawiecki podziękował Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za debatę.
Dziękuję za merytoryczną i potrzebną Polsce debatę. Różnijmy się - ale debatujmy i wypracowujmy ponadpolityczną zgodę w fundamentalnych dla Polski kwestiach - bezpieczeństwa, rolnictwa i rozwoju! Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą nam w tym pomóc
— napisał były premier.
X/PAP/300polityka.pl/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756993-morawiecki-zaglosowali-na-psl-polske2050-a-wyskoczyl-im-tusk
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.