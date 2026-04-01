Były agent CBA Tomasz Kaczmarek nazwał CBA „zorganizowaną grupą przestępczą”, w czasach kiedy kierowali nim Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. „Kaczmarek, oskarżony w głośnej sprawie defraudacji w Stowarzyszeniu HELPER, odpowie i za te pomówienia, które kolportuje w mediach. Kaczmarek to człowiek pozbawiony honoru” - napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Mariusz Kamiński. Poinformował, że do sądu trafi pozew przeciwko Kaczmarkowi za pomówienia.
Były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Kaczmarek w rozmowie z TVP Info w likwidacji powiedział, że CBA za czasów Mariusza Kamińskiego działało na polityczne zlecenie.
CBA za czasów Kamińskiego i Wąsika to zorganizowana grupa przestępcza. Mówię o tym wprost, ponieważ sam w hierarchii tej grupy zajmowałem miejsce. Była podległość służbowa, byli „żołnierze”, którzy te rozkazy wykonywali. (…) Wszyscy o tym wiedzieli, że to są zamówienia polityczne, ale każdy się na to godził
— oświadczył „agent Tomek”. Jego słowa spotkały się z natychmiastową reakcją byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego.
Mówimy DOŚĆ. CBA nie pęka!
Rząd Koalicji 13 Grudnia dąży do rozwiązania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sejm przegłosował już ustawę, która zakłada likwidację z dniem 1 października br. Po tej dacie - jeśli nowe przepisy wejdą w życie – kompetencje Biura przejmie policja, ABW i KAS, a ochroną antykorupcyjną będą zajmować się policja, ABW i SKW. Czy sięgnięcie po „autorytet” Tomasza Kaczmarka ma zbudować czarną narrację o biurze, na potrzeby opinii społecznej? Na takie działania nie ma zgody byłego kierownictwa CBA.
Wraz z Maciejem Wasikiem i Ernestem Bejdą oraz grupą kilkudziesięciu funkcjonariuszy CBA składamy w sądzie pozew zbiorowy przeciwko Tomaszowi Kaczmarkowi. Jego kłamstwa i pomówienia wobec osób kierujących CBA, funkcjonariuszy oraz Biura nie pozostaną bezkarne.
Kaczmarek, oskarżony w głośnej sprawie defraudacji w Stowarzyszeniu HELPER, odpowie i za te pomówienia, które kolportuje w mediach. Kaczmarek to człowiek pozbawiony honoru, któremu przyzwoici ludzie nie podają ręki. Mówimy DOŚĆ. CBA nie pęka!
— napisał w mediach społecznościowych były szef CBA europoseł PiS Mariusz Kamiński.
