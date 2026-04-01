Prezydent RP Karol Nawrocki przyjął dziś ślubowanie od dwójki osób wybranych przez Sejm do TK. To oznacza, że od tego momentu są to już sędziowie Trybunału. Co z pozostałą czwórką? Prezydencki minister Zbigniew Bogucki przywołał na konferencji prasowej art. 7 Konstytucji RP, który brzmi: „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.
— powiedział.
„Prezydent przestrzega wszystkich”
Jak wskazał szef KPRP, nie istnieje podstawa prawna, która pozwalałaby sędziom TK na złożenie ślubowania w inny sposób lub przed innym organem.
Art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie przesądza, że ślubowanie składa się wobec prezydenta Rzeczypospolitej, co dzisiaj się dokonało. Nie ma innego przepisu w polskim porządku prawnym, nie ma innej podstawy prawnej do tego, żeby ślubowanie odbyło się w inny sposób, a tym bardziej przed innym organem
— dodał.
Prezydent przestrzega wszystkich, którzy chcieliby wpaść na pomysł albo chcieliby materializować jakieś szaleńcze, ustrojowe koncepcje dotyczące tego, że może mogą osoby, które zostały wybrane na funkcję sędziów TK złożyć ślubowanie przed innym organem, że mamy wtedy do czynienia zarówno z deliktem konstytucyjnym, jak i poważnym przestępstwem o charakterze karnym
— stwierdził Bogucki.
Jak dodał, byłoby to działanie bez podstawy prawnej i poza granicami prawa. Zaznaczył, że koalicja rządząca może zmienić procedurę składania ślubowania przez sędziów TK, składając odpowiedni projekt ustawy lub zmieniając treść konstytucji.
Ale to wymaga procesu legislacyjnego, który przebiegnie przez Sejm, przetoczy się przez Senat, uzyska podpis prezydenta i zostanie opublikowany - wtedy staje się obowiązującym prawem. W przeciwnym razie obowiązuje to prawo, które zresztą do tej pory nie było w żaden sposób (…) kwestionowane
— podkreślił.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
