WIDEO

Chciały wystąpić przed gabinetem Wielichowskiej. Sejmowy korytarz zablokowano! „Dlaczego działaczka z Kłodzka nie została usunięta?”

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Anna Gembicka / autor: X/@pisorgpl

Afera pedofilska z Kłodzka wstrząsa opinią publiczną i wywołuje polityczną burzę w Sejmie: działaczka KO skazana za nieudzielenie pomocy swojej córce, brutalnie wykorzystywanej przez ojczyma, staje się osią ostrego sporu, a politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają Koalicji Obywatelskiej milczenie, blokowanie pytań i próbę zamiatania sprawy pod dywan. „Oczekujemy konkretnych wyjaśnień, bo tej sprawy nie można tak zostawić” – podkreśliła Anna Gembicka.

Opinia publiczna - choć jak na razie chyba nie struktury Koalicji Obywatelskiej – wciąż żyją skrajnie obrzydliwą historią z Kłodzka. Okazuje się, że 41-latka skazana za nieudzielenie pomocy małoletniej będącej ofiarą gwałtu to Kamila L., znana lokalna działaczka KO, która fotografowała się z ważnymi politykami tego ugrupowania - np. z wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską. Oprawcą miał być mąż kobiety (skazany w innym procesie na 25 lat), a ofiarą - córeczka Kamili L. z poprzedniego związku.

„Koalicja 13 grudnia tak boi się”

Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski w nagraniu zamieszczonym na platformie X wskazał, że „koalicja 13 grudnia tak boi się pytań o aferę pedofilską w Kłodzku, że zablokowała korytarz w Sejmie, który zawsze jest otwarty dla mediów”.

Nie pozwalają zorganizować konferencji pod gabinetem marszałek Wielichowskiej

— poinformował.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk zwróciła uwagę na fakt, że „w tym momencie mamy sprawę dot. afery w Kłodzku, a pan Żurek chce analizować dokumenty, które złożyła prokuratura, więc śmiemy przypuszczać, że nie wierzy w ten ogromny oskarżeń”.

Domagamy się, aby powstał zespół prokuratorów, który rozstrzygnie i będzie sprawdzał aferę dot. wszystkich zamieszanych w nią w środowisku KO. Chcemy, żeby było to rzetelnie sprawdzone. Jest to okropne, że nie jest to napiętnowane, a KO nie tłumaczy się z tego. To nie jest pierwszy przypadek, ponieważ lista afer tego typu w PO jest znacznie dłuższa. Bulwersujące jest to, że media mainstreamowe nie poruszają tego tematu

— powiedziała poseł PiS.

„Oczekujemy konkretnych wyjaśnień”

Anna Gembicka zaznaczyła, że „mamy dzisiaj do czynienia ze skandalem w Sejmie, ponieważ chcieliśmy zrobić konferencję pod gabinetem marszałek Wielichowskiej, a cały korytarz został zablokowany, żeby nie mówić o tym temacie”.

A trzeba to nagłaśniać. Pedofilia to jedno z najbardziej obrzydliwych przestępstw i dlatego chcemy zapytać panią Wielichowską, dlaczego ta działaczka z Kłodzka nie została usunięta ze struktur i brała czynnie udział w kampaniach wyborczych

— podkreśliła.

Słyszymy od dziennikarzy, którzy to nagłaśniają, że na spotkaniach działaczy PO mieli usłyszeć, że sprawą nie trzeba się przejmować, bo media o tym nie powiedzą. Oczekujemy konkretnych wyjaśnień, bo tej sprawy nie można tak zostawić

— dodała Anna Gembicka.

X/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych