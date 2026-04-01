Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek złożyli w Pałacu Prezydenckim wobec prezydenta Karola Nawrockiego ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po uroczystości sędzia Bentkowska ubolewała w rozmowie z dziennikarzami, że pozostała czwórka wybranych przez większość sejmową kandydatów na sędziów TK nie została zaproszona na ślubowania. Miała to osobiście wypomnieć prezydentowi. „Powiedziałam, że wszyscy powinniśmy być zaprzysiężeni. Nie dostałam żadnej informacji zwrotnej. Można powiedzieć, że nie rozwinął wątku” - oświadczyła.
Zgodnie z ustawą o statusie sędziów TK osoba wybrana na stanowisko sędziego trybunału składa wobec prezydenta RP ślubowanie. Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na dziś na godz. 11.00 i 11.30. To dwójka spośród sześciu kandydatów, których wybrała w Sejmie większość rządząca. Dziś przed południem złożyli ślubowanie wobec prezydenta RP.
Czytaj także
- Dwójka kandydatów na sędziów TK zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. Co dalej? O godz. 12 konferencja szefa KPRP
- Sędzia Markiewicz z „Iustitii” wymyśla prawo na poczekaniu: Możemy złożyć ślubowanie wobec prezydenta bez obecności prezydenta
- Żurek twierdzi, że sędziowie TK mogą złożyć ślubowanie korespondencyjnie, online czy przed marszałkiem. „Mamy oczywiście różne warianty”
Magdalena Bentkowska nie ograniczyła się jednak do ślubowania i jak sama powiedziała, później wygłosiła swoje stanowisko w Pałacu Prezydenckim.
Uważam, że wszyscy powinniśmy być w taki sam sposób zaprzysiężeni, bo nie ma powodów do różnicowania nas
— oświadczyła Bentkowska, którą zapytano, czy przedstawiła swój pogląd prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Tak. Powiedziałam, że wszyscy powinniśmy być zaprzysiężeni. Nie dostałam żadnej informacji zwrotnej. Można powiedzieć, że nie rozwinął wątku
— dodała Bentkowska, dla której nie stanowi problemu to, że koalicja rządząca przez 2 lata blokowała prawidłowy wybór sędziów TK, a teraz zrobiła to hurtem w ciągu 48 godzin. Powstające wakaty sędziów TK nie były uzupełniane regularnie.
To jest ten wątek, który cały czas pojawia się w korespondencji pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Sejmu i to jest wątek ciągle aktualny. Uważam, że to nie jest problem, a jeżeli miałby to być problem, to oznaczałoby, że 4 wakaty nigdy nie będą już obsadzone. Sejm działał zgodnie z procedurami, regulaminem przepisami prawa, konstytucją. Uważam, że wszyscy sędziowie zostali wybrani zgodnie z prawem i powinni mieć możliwość złożenia ślubowania
— mówiła Bentkowska.
Ufam, że kolejni sędziowie będą mieć możliwość złożenia ślubowania w innym terminie, ale najbliższym, jeżeli nie okresie przedświątecznym, to tuż po świętach, tak abyśmy moli wspólnie razem rozpocząć pracę TK
— powiedziała dziennikarzom.
Czytaj także
Podejmę funkcję
Szostek powiedział dziennikarzom przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego, że poza prawnymi aspektami nie będzie komentował jakichkolwiek decyzji politycznych. Zaznaczył, że zgodnie z konstytucją Trybunał Konstytucyjny ma 15 sędziów, i każdy skład, który nie ma 15 sędziów, jest składem wadliwym.
Pytany, czy spodziewa się przyjęcia ślubowania także od innych wybranych w marcu sędziów, podkreślił, że to pytanie do Kancelarii Prezydenta.
Zgodnie z konstytucją ma być nas 15 osób; 6 osób zostało wybranych 13 marca na sędziów TK, a co za tym idzie, to jest aktualny skład TK
— stwierdził. Zaznaczył, że dostał zaproszenie na ślubowanie.
Bardzo dobrze, że pan prezydent zaprzysięga sędziów i wierzę w to, że zostaną zaprzysiężeni wszyscy sędziowie, którzy zostali prawidłowo wybrani do TK. I taki skład, pełen, 15-osobowy, powinien funkcjonować w naszym kraju. A po to zostaliśmy wybrani, aby przywrócić TK powagę tak, jak ten Trybunał powinien funkcjonować
— powiedział Szostek.
Pytany, czy wybiera się do TK bezpośrednio po uroczystości w Pałacu Prezydenckim, odpowiedział, że zrobi to niezwłocznie, ale nie zdecydował jeszcze czy zrobi to już w środę.
Na pewno tuż po świętach podejmę swoją funkcję jako sędzia TK
— zapewnił.
Z kolei po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego sędzia TK Dariusz Szostek przytoczył słowa prezydenta, że za jego kadencji zwolniły się dwa miejsca w TK i dlatego obecnie „powołane zostały dwie osoby”.
Zarówno pani sędzia Bentkowska, jak i ja, mieliśmy dzisiaj zaszczyt złożenia ślubowania wobec prezydenta Rzeczypospolitej
— powiedział sędzia Szostek dziennikarzom po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego.
Dodał, że w trakcie rozmowy z prezydentem zadał pytanie o pozostałą czwórkę sędziów TK oraz o powody, dla których zaproszonych zostało tylko dwoje z szcześciorga wybranych przez Sejm sędziów.
Pan prezydent odpowiedział, że za czasów jego kadencji zwolnione zostały dwa miejsca (w Trybunale), dlatego na chwilę obecną powołane zostały dwie osoby. Wierzę w to, że pan prezydent także przyjmie wobec siebie ślubowanie pozostałych sędziów
— powiedział Szostek.
Czytaj także
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756976-bentkowska-i-szostka-zaprzysiezeni-na-sedziow-tk-co-mowili
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.