Przemysław Czarnek punktuje rządzących! "Cały czas oszukują! Zamiast obniżać marżę rafineryjną, podnosili ceny hurtowe paliw"

Przemysław Czarnek / autor: X/@pisorgpl
Przemysław Czarnek / autor: X/@pisorgpl

„Cały czas oszukują i kombinują. Zamiast obniżać marżę rafineryjną, podnosili ceny hurtowe paliw. Cały czas oszukują Polaków, a drożyzna jest umacniania” – podkreślił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera, na konferencji prasowej na jednej ze stacji Orlen.

Jak przypomniał Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość trzy tygodnie temu zgłosiło projekt ustawy obniżający VAT z 23 proc. na 8 proc. i akcyzę do stawek minimalnych do końca czerwca.

Co mamy po 3 tygodniach? Łaskawie obudzili się w czwartek, zrobili sobie ścieżkę do robienia tego rozporządzeniami i mamy w nich obniżenie VAT-u i akcyzy, ale tylko odpowiednio do 15 kwietnia i do końca kwietnia i bez LPG

— zauważył.

Dziś ok. 2,5-3 mln kierowców w Polsce tankuje gaz drożej niż miesiąc temu. To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy odliczają VAT, dzisiaj mają wyższe ceny netto benzyny i gazu niż przed obniżkami

— wskazał.

„Cały czas oszukują i kombinują”

Podkreślił, że „z wielkiej zapowiedzi wyszło nic”.

Dla transportowców i przedsiębiorców podwyżki. Dla tych, którzy jeżdżą na gazie, podwyżki o kilkadziesiąt procent. Zamiast obniżki VAT i akcyzy do końca czerwca - do połowy i końca kwietnia

— powiedział Przemysław Czarnek.

Cały czas oszukują i kombinują. Zamiast obniżać marżę rafineryjną, podnosili ceny hurtowe paliw. Cały czas oszukują Polaków, a drożyzna jest umacniania. Taki mamy dzisiaj rząd, który oszukuje Polaków

— podkreślił kandydat PiS na urząd premiera.

