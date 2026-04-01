„Cały czas oszukują i kombinują. Zamiast obniżać marżę rafineryjną, podnosili ceny hurtowe paliw. Cały czas oszukują Polaków, a drożyzna jest umacniania” – podkreślił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera, na konferencji prasowej na jednej ze stacji Orlen.
Jak przypomniał Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość trzy tygodnie temu zgłosiło projekt ustawy obniżający VAT z 23 proc. na 8 proc. i akcyzę do stawek minimalnych do końca czerwca.
Co mamy po 3 tygodniach? Łaskawie obudzili się w czwartek, zrobili sobie ścieżkę do robienia tego rozporządzeniami i mamy w nich obniżenie VAT-u i akcyzy, ale tylko odpowiednio do 15 kwietnia i do końca kwietnia i bez LPG
— zauważył.
Dziś ok. 2,5-3 mln kierowców w Polsce tankuje gaz drożej niż miesiąc temu. To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy odliczają VAT, dzisiaj mają wyższe ceny netto benzyny i gazu niż przed obniżkami
— wskazał.
Podkreślił, że „z wielkiej zapowiedzi wyszło nic”.
Dla transportowców i przedsiębiorców podwyżki. Dla tych, którzy jeżdżą na gazie, podwyżki o kilkadziesiąt procent. Zamiast obniżki VAT i akcyzy do końca czerwca - do połowy i końca kwietnia
— powiedział Przemysław Czarnek.
Cały czas oszukują i kombinują. Zamiast obniżać marżę rafineryjną, podnosili ceny hurtowe paliw. Cały czas oszukują Polaków, a drożyzna jest umacniania. Taki mamy dzisiaj rząd, który oszukuje Polaków
— podkreślił kandydat PiS na urząd premiera.
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756964-czarnek-zamiast-obnizac-marze-podnosili-ceny-hurtowe-paliw
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.