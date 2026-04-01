Gdyby wybory parlamentarne w Polsce odbywały się teraz, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 31,1 proc. poparcia, PiS – 23,3 proc. Najciekawiej dzieje się jednak po przeliczeniu na mandaty, ponieważ zarówno koalicji KO, Lewicy i PSL, jak i PiS z obiema Konfederacjami zabrakłoby dokładnie jednego, aby uzyskać większość parlamentarną.
Koalicja Obywatelska w najnowszym sondażu United Surveys utrzymuje się na pozycji lidera, uzyskując poparcie na poziomie 31,1 proc. (spadek o 1,5 pkt. Proc. w stosunku do badania z 13-15 marca). PiS zajmuje drugie miejsce z wynikiem 23,3 proc. i stratą 1,7 pkt. Proc. w porównaniu z sondażem zeszłego miesiąca. Konfederacja, która zamyka podium, może liczyć na 12,6 proc., odnotowując najwyższy spadek w całym zestawieniu (2,1 pkt proc.).
Kto jeszcze wszedłby do Sejmu
Pozostałe ugrupowania, które weszłyby do parlamentu to: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem na poziomie 8 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), Lewica z wynikiem 7,8 proc. (wzrost o 1,1 pkt. Proc.) oraz PSL – 5,1 proc. (wzrost o 0,9 pkt. Proc.).
Poniżej progu wyborczego - znalazły się: Partia Razem, osiągając 3,5 proc. (oznacza to wzrost o 1,3 pkt proc.) oraz Polska 2050, na którą chciałoby głosować obecnie zaledwie 1,9 proc. ankietowanych (spadek o 1,2 pkt proc.).
6,7 proc. określiło się jako „niezdecydowani”.
Czytaj także
Oba bloki po 230 mandatów!
Na podstawie kalkulatora wyborczego prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego WP dokonała przeliczenia mandatów. Wyglądałoby ono następująco:
●Koalicja Obywatelska (KO) - 186 mandatów
●Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 134 mandaty
●Konfederacja - 63 mandaty
●Konfederacja Korony Polskiej - 33 mandaty
●Lewica - 31 mandatów
●PSL - 13 mandatów
Żadna z partii nie uzyskałaby w takim scenariuszu samodzielnej większości. Gdyby PiS hipotetycznie utworzyło koalicję z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej, zdobyłoby 230 mandatów, a więc zabrakłoby dokładnie jednego do uzyskania większości. Okazało się, że dokładnie taki sam rezultat miałaby koalicja KO z Lewicą i PSL.
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 27-29 marca 2026 roku metodami CATI oraz CAWI na próbie liczącej 1000 osób.
Podsumowanie
Najnowszy sondaż pokazuje, że prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,1 proc., przed PiS (23,3 proc.) i Konfederacją (12,6 proc.), przy czym wszystkie trzy ugrupowania notują spadki poparcia. Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej, Lewica i PSL, natomiast poza progiem znalazłyby się m.in. Polska 2050 i Partia Razem.
Po przeliczeniu na mandaty żadna ze stron nie uzyskałaby większości – zarówno potencjalna koalicja KO z Lewicą i PSL, jak i PiS z obiema Konfederacjami miałyby po 230 mandatów, czyli o jeden za mało.
Wp.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756963-kto-wygralby-wybory-przesadzic-moze-jeden-mandat-sondaz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.