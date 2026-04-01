Trzeba będzie złożyć ślubowanie wobec pana prezydenta bez obecności pana prezydenta - w ten sposób wyraził się o procedurze prawnej Krystian Markiewicz, wybrany przez Sejm na sędziego TK. - W najprostszy możliwy sposób, to od nas zależy, jako składających to ślubowanie, wobec kogo je składamy — dodał. Markiewicz to były prezes skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia sędziów „Iustitia”.
Sędzia bez ślubowania: Już z czuję się sędzią TK
Krystian Markiewicz narzekał w TVN24, że jeszcze nie otrzymał od Karola Nawrockiego zaproszenia na ślubowanie. Zgodnie z prawem dopiero po odebraniu ślubowania przez prezydenta sędziowie wybrani przez Sejm stają się sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
Były prezes „Iustitii” i obecny członek zarządu stowarzyszenia powoływał się na Konstytucję i jednocześnie stwierdził, że właściwie już czuje się sędzią TK.
Oczywiście. Jeżeli chcę szanować konstytucję, to wiem, co stanowi konstytucja
— odparł na pytanie prowadzącego program w TVN24.
Sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, to się stało 13 marca
— uznał.
Miejsce złożenia ślubowania i przed kim ono się ma odbyć, wydaje się dla sędziego Markiewicza nie mieć szczególnego znaczenia.
Wyobrażałbym sobie to [złożenie ślubowania - red.] w miejscu, jeżeli nie w Pałacu Prezydenckim, to w jak najbardziej neutralnym
— mówił.
Czy to może być też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej? Oczywiście on się w jakiś sposób łączy z wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego
— dodał.
„Tysiąc możliwości, które można kwestionować”
Przy okazji prawnik w pewien sposób wrócił do podważania legalności wyboru prezydenta Nawrockiego.
Jako prawnik mogę powiedzieć, że zawsze jest tysiąc różnych możliwości, które można kwestionować
— stwierdził.
Szukając jakiejś analogii - były bardzo mocne argumenty, które kwestionowały wybór prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Między innymi chodzi o stwierdzenie ważności wyborów przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która sądem nie jest, a zgodnie z konstytucją to Sąd Najwyższy ma stwierdzić ważność wyborów. A jednak pan prezydent złożył ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym
— mówił sędzia uznający „Iustitię” za niezależne stowarzyszenie.
Wada wyboru sędziów
Wokół wyboru sędziów TK, którzy muszą złożyć ślubowanie, by objąć urząd, od początku było wiele wątpliwości.
Jest to obarczone wadą i myślę, że prezydent ma podstawy do tego, żeby nie przyjąć ślubowania
— mówił m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak na antenie RMF FM. Lider Konfederacji wskazał, że podczas elekcji doszło do złamania regulaminu.
W oczywisty sposób naruszyli regulamin Sejmu, który wskazuje, że od momentu złożenia kandydatur do momentu głosowania powinien minąć tydzień, a oni zrobili to w 2 dni. (…) Nie wiem czy oni to przeoczyli, wydaje mi się, że chyba nie dbali za bardzo o te wszystkie rzeczy związane z przygotowaniem.
— tłumaczył.
Zaproszenia od prezydenta
13 marca Sejm dokonał wyboru sześciorga sędziów TK. Wybrani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wtedy: sędzia i przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; prof. Maciej Taborowski; dr hab. Marcin Dziurda; sędziau Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.
Kandydata PiS większość koalicyjna odrzuciła.
Wybrany przez Sejm w połowie marca na sędziego TK Dariusz Szostek powiedział PAP wczoraj, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że takie zaproszenie - według jego wiedzy - otrzymała także inna wybrana sędzia TK, mec. Magdalena Bentkowska. Jak zaznaczył, otrzymał zaproszenie na godz. 11.30, a mec. Bentkowska została zaproszona na godz. 11.
Rzecznik prezydenta powiedział w Radiowej Jedynce, że prezydent „postanowił uporządkować sytuację w TK jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego i strażnik konstytucji”.
Przypomnę, że rządzący nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wakaty, które się pojawiały. (…) Mało tego, rząd Donalda Tuska nie wypłacał pensji sędziom TK
— zauważył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz Leśkiewicz.
SC/TVN24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756960-markiewicz-zlozyc-slubowanie-wobec-prezydenta-bez-prezydenta
