Dwójka kandydatów na sędziów TK zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. Co dalej? O godz. 12 konferencja szefa KPRP

Prezydent Karol Nawrocki / autor: Fratria
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oświadczył, że dzisiaj o godz. 12 szef KPRP Zbigniew Bogucki poinformuje o wszystkich szczegółach działań prezydenta Karola Nawrockiego wobec Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej do Pałacu Prezydenckiego zostało zaproszonych dwoje nowo wybranych przez Sejm sędziów TK.

Wybrany przez Sejm w połowie marca na sędziego TK Dariusz Szostek powiedział PAP we wtorek, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że takie zaproszenie - według jego wiedzy - otrzymała także inna wybrana sędzia TK, mec. Magdalena Bentkowska. Jak zaznaczył, otrzymał zaproszenie na godz. 11.30, a mec. Bentkowska została zaproszona na godz. 11.

Rzecznik prezydenta powiedział w Radiowej Jedynce, że prezydent „postanowił uporządkować sytuację w TK jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego i strażnik konstytucji”.

Przypomnę, że rządzący nie wybierali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wakaty, które się pojawiały. (…) Mało tego, rząd Donalda Tuska nie wypłacał pensji sędziom TK

— zauważył Leśkiewicz.

Poczekajmy, co się wydarzy. O godz. 12 będzie konferencja pana Boguckiego, który o wszystkich szczegółach działań prezydenta wobec TK opowie

— zapowiedział Leśkiewicz. Dopytywany czy od dwojga sędziów TK, którzy zostali zaproszeni do Pałacu, ślubowanie zostanie przyjęte, odparł: „poczekajmy do godziny 12”. Zapewnił, że ws. Trybunału prezydent „dokona takich działań, które będą zgodne z konstytucją”.

Wątpliwości ws. trybu wyboru sędziów TK

Leśkiewicz powtórzył, że prezydent Nawrocki ma wątpliwości co do trybu wyboru sędziów TK.

Nie może być tak w państwie prawa (…), że nie są wybierani sędziowie TK od grudnia 2023 roku, po czym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wychodzi w poniedziałek przed południem i mówi, że uruchamia procedurę zgłaszania kandydatów do TK i daje 48 godzin posłom na wskazanie kandydatów, którzy będą potem głosowani przez Sejm

— mówił rzecznik prezydenta.

Wskazał, że od 13 grudnia 2023 r., czyli dnia powołania obecnego rządu, rządzący „kwestionują funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego”, co – jak dodał - robili także wcześniej będąc w opozycji.

Leśkiewicz został też zapytany, czy dojdzie do spotkania marszałka Sejmu z prezydentem w kontekście sędziów TK. O tym, że Włodzimierz Czarzasty zaproponował głowie państwa spotkanie informowała we wtorek Wirtualna Polska.

Rzecznik prezydenta potwierdził, że marszałek prosił o spotkanie.

Jeżeli prezydent uzna, że takie spotkanie powinno się odbyć, to do takiego spotkania dojdzie, ale to już jest decyzja prezydenta

— zaznaczył.

Czytaj także

