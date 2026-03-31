Hołownia zabrał głos ws. ślubowania sędziów. Jego opinia nie spodobała się Treli. Jest riposta: "Nie jest to najostrzejsza kredka w piórniku"

Hołownia wyśmiał Trelę
Hołownia wyśmiał Trelę / autor: Fratria

Szymon Hołownia odpowiedział na atak Tomasza Treli ws. sprawy ślubowania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. „Gdy idzie o posła Trelę, to od pierwszego z nim wejrzenia stosuję prostą zasadę: niewiele oczekując - nigdy się nie zawiodłem. Nie jest to najostrzejsza kredka w sejmowym piórniku” - stwierdził.

Wybrany przez Sejm w połowie marca na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek powiedział PAP, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że takie zaproszenie - według jego wiedzy - otrzymała także inna wybrana sędzia TK, mec. Magdalena Bentkowska.

Stanowisko Hołowni

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem tej decyzji, głos zabrał Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu.

Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Jeśli Prezydent zamierza odebrać przysięgę od dwojga z nich - powinni oni ją złożyć, bo są niezależnymi od konstelacji politycznych sędziami, a nie - jak bywało - politykami, którzy niezależnych sędziów udają

— napisał.

Po ogłoszeniu decyzji Prezydenta w sprawie pozostałych czworga sędziów - należy zrobić, co należy. A należy mu przyklasnąć, jeśli, zgodnie z ustawą, od nich też przysięgę odbierze. A jeśli jej nie odbierze - rozliczać go z tego i naprawić skutki jego bezczynności

— dodał.

Atak Treli

Wpis Hołowni został skrytykowany przez innego członka koalicji 13 grudnia - Tomasza Trelę, posła Lewicy.

Szymon „miękiszon” Hołownia przemówił. Znów była jakaś kolacja z Kaczyńskim?. A nie, to cały czas efekty tej pierwszej i jedynej

— zaatakował.

Drwiny

Treli odpowiedział Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050.

Dużą porażką naszej debaty publicznej jest to, że osoby takie jak Trela mogą pisać co chcą i o kim chcą i nikt nie zwraca na to uwagi, bo ich nienachalny intelekt jakoś został uznany za stały element polskiej polityki. Jak śnieg zimą

— wskazał.

Swoją ocenę przedstawił także Szymon Hołownia.

Gdy idzie o posła Trelę, to od pierwszego z nim wejrzenia stosuję prostą zasadę: niewiele oczekując - nigdy się nie zawiodłem. Nie jest to najostrzejsza kredka w sejmowym piórniku

— zażartował.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

