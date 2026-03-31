Dlaczego prezydent przyjmie ślubowanie od dwóch kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nie od sześciu? Może dlatego, że tylko ta dwójka została powołana zgodnie z regulaminem Sejmu - wskazał w serwisie X Marcin Warchoł, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości.
Wybrany przez Sejm w połowie marca na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek powiedział PAP, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że takie zaproszenie - według jego wiedzy - otrzymała także inna wybrana sędzia TK, mec. Magdalena Bentkowska.
Prawidłowe powołanie
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Marcin Warchoł, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości.
Dlaczego prezydent przyjmie ślubowanie od dwóch sędziów TK, a nie od sześciu? Może dlatego, że tylko ta dwójka została powołana zgodnie z regulaminem Sejmu
— wyjaśnił.
Otóż kadencje sędziów TK są indywidualne. Ich następcy powinni być więc wybierani na zakładkę, zgodnie z kończącymi się poszczególnymi kadencjami. Zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 1 regulaminu trzeba zgłaszać kandydatów na 30 dni przed upływem danej kadencji. A tak uczyniono w przypadku tylko dwóch kończących się kadencji - PiS zgłosił w regulaminowym terminie swoich kandydatów - Marka Asta i prof. Artura Kotowskiego. Nie udało się ich wybrać, ale procedura została prawidłowo uruchomiona i kolejni kandydaci na te dwa wakaty byli już zgłaszani wg art. 30 ust. 3 pkt 5 regulaminu. Czyli już bez zachowania 30-dniowego terminu. Więc dokonany ostatnio wybór dwójki nowych sędziów TK był zgodny z regulaminem
— przekazał.
Wobec pozostałych czterech kandydatów termin z art. 30 ust. 3 pkt 1 upłynął jednak bezpowrotnie, bo nie zgłoszono na te cztery wakaty w regulaminowym czasie żadnego kandydata. I nie można tu już zastosować punktu 5, dlatego ich wybór jest nielegalny
— dodał.
Krytyka
Innego zdania był Marcin Matczak, prawnik.
Karol Nawrocki uzurpuje sobie prawo do oceny, kto będzie, a kto nie będzie orzekał jako sędzią TK. To złamanie Konstytucji i powód do postawienia go przed Trybunałem Stanu
— pisał.
Konstytucja nie daje mu żadnej roli w powołaniu sędziów TK, wszystko w tym zakresie zależy od sejmu, a orzeczenie TK z 2015 roku jasno w swojej sentencji mówi, że prezydent ma obowiązek niezwłocznie odebrać ślubowanie, regulowane w ustawie, od wszystkich sędziów, nie od tych, którzy mu się podobają
— stwierdził.
Prezydent może sobie wybierać, jaki krawat założy na ślubowanie, a nie to, od którego sędziego TK je odbierze
— dodał.
Adrian Siwek/X/PAP
