Prezydent przyjmie ślubowanie tylko od dwóch sędziów TK? Matczak krytykuje ruch Nawrockiego, Warchoł wyjaśnia i wskazuje na regulamin

Dyskusja wokół dyskusji prezydenta ws. sędziów TK.
Dlaczego prezydent przyjmie ślubowanie od dwóch kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nie od sześciu? Może dlatego, że tylko ta dwójka została powołana zgodnie z regulaminem Sejmu - wskazał w serwisie X Marcin Warchoł, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości.

Wybrany przez Sejm w połowie marca na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek powiedział PAP, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że takie zaproszenie - według jego wiedzy - otrzymała także inna wybrana sędzia TK, mec. Magdalena Bentkowska.

Prawidłowe powołanie

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Marcin Warchoł, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości.

Dlaczego prezydent przyjmie ślubowanie od dwóch sędziów TK, a nie od sześciu? Może dlatego, że tylko ta dwójka została powołana zgodnie z regulaminem Sejmu

— wyjaśnił.

Otóż kadencje sędziów TK są indywidualne. Ich następcy powinni być więc wybierani na zakładkę, zgodnie z kończącymi się poszczególnymi kadencjami. Zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 1 regulaminu trzeba zgłaszać kandydatów na 30 dni przed upływem danej kadencji. A tak uczyniono w przypadku tylko dwóch kończących się kadencji - PiS zgłosił w regulaminowym terminie swoich kandydatów - Marka Asta i prof. Artura Kotowskiego. Nie udało się ich wybrać, ale procedura została prawidłowo uruchomiona i kolejni kandydaci na te dwa wakaty byli już zgłaszani wg art. 30 ust. 3 pkt 5 regulaminu. Czyli już bez zachowania 30-dniowego terminu. Więc dokonany ostatnio wybór dwójki nowych sędziów TK był zgodny z regulaminem

— przekazał.

Wobec pozostałych czterech kandydatów termin z art. 30 ust. 3 pkt 1 upłynął jednak bezpowrotnie, bo nie zgłoszono na te cztery wakaty w regulaminowym czasie żadnego kandydata. I nie można tu już zastosować punktu 5, dlatego ich wybór jest nielegalny

— dodał.

Krytyka

Innego zdania był Marcin Matczak, prawnik.

Karol Nawrocki uzurpuje sobie prawo do oceny, kto będzie, a kto nie będzie orzekał jako sędzią TK. To złamanie Konstytucji i powód do postawienia go przed Trybunałem Stanu

— pisał.

Konstytucja nie daje mu żadnej roli w powołaniu sędziów TK, wszystko w tym zakresie zależy od sejmu, a orzeczenie TK z 2015 roku jasno w swojej sentencji mówi, że prezydent ma obowiązek niezwłocznie odebrać ślubowanie, regulowane w ustawie, od wszystkich sędziów, nie od tych, którzy mu się podobają

— stwierdził.

Prezydent może sobie wybierać, jaki krawat założy na ślubowanie, a nie to, od którego sędziego TK je odbierze

— dodał.

Adrian Siwek/X/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

