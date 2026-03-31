Mazurek: Prezydent rozpoczął proces uzupełniania wakatów w TK. "Działania władzy doprowadziły do paraliżu"

Mazurek zabrał głos nt. wyboru sędziów do TK. / autor: Fratria
Mazurek zabrał głos nt. wyboru sędziów do TK. / autor: Fratria

Działania obecnej władzy doprowadziły do paraliżu i tak naprawdę do łamania konstytucji wprost przez te działania związane z paraliżowaniem funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał musi w końcu działać. Potrzebujemy praworządności właśnie w tym obszarze” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Sławomir Mazurek, doradca prezydenta RP.

Wybrany przez Sejm w połowie marca na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek powiedział PAP, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że takie zaproszenie - według jego wiedzy - otrzymała także inna wybrana sędzia TK, mec. Magdalena Bentkowska.

Prezydent Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego dwóch z sześciu wybranych przez Sejm sędziów do TK

Decyzja prezydenta

Na temat sprawy wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego głos zabrał Sławomir Mazurek, doradca prezydenta RP.

Pan prezydent Karol Nawrocki rozpoczął proces uzupełniania wakatów w Trybunale Konstytucyjnym, ale to jest normalne działanie, ono ma na celu umożliwienie działalności Trybunału Konstytucyjnego

— wskazał.

Trybunał Konstytucyjny rozwiązuje wątpliwości zwykłych Polaków, nie tylko wnioski organów i instytucji. Działania obecnej władzy doprowadziły do paraliżu i tak naprawdę do łamania konstytucji wprost przez te działania związane z paraliżowaniem funkcjonowania TK. Trybunał musi w końcu działać. Potrzebujemy praworządności właśnie w tym obszarze

— powiedział.

Proces został rozpoczęty i to znaczy tyle, ile powiedziałem

— dodał.

Mazurek nie chciał jednak wypowiedzieć się na temat sprawy czterech pozostałych sędziów.

Adrian Siwek/wPolsce24/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

