Prezydent Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego dwóch z sześciu wybranych przez Sejm sędziów do TK

  • Polityka
  • opublikowano:
Szostek został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego
Szostek został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego / autor: Fratria

Wybrany przez Sejm w połowie marca na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek powiedział PAP, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że takie zaproszenie - według jego wiedzy - otrzymała także inna wybrana sędzia TK, mec. Magdalena Bentkowska.

Wcześniej portal TVN24 podał, że dwoje nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska - zostało zaproszonych na 1 marca do Pałacu Prezydenckiego na przyjęcie ślubowania.

Nie ma jeszcze informacji co do czworga pozostałych sędziów TK wybranych przez Sejm

— zaznaczono na portalu.

Zaproszenie

Szostek powiedział PAP, że otrzymał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na 1 marca na godz. 11.30.

Zaproszenie otrzymałem razem z mec. Bentkowską, która jest zaproszona na godz. 11 

— podkreślił Szostek.

Odnosząc się do kwestii zaproszeń skierowanych do dwojga spośród sześciorga wybranych sędziów TK, zauważył, że „nie jest rolą sędziego ocenianie decyzji prezydenta”.

Pan prezydent zgodnie z konstytucją jest zobligowany do zaprzysiężenia wszystkich prawidłowo wybranych sędziów TK 

— dodał Szostek.

Czytaj także

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych