Wybrany przez Sejm w połowie marca na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek powiedział PAP, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że takie zaproszenie - według jego wiedzy - otrzymała także inna wybrana sędzia TK, mec. Magdalena Bentkowska.
Wcześniej portal TVN24 podał, że dwoje nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska - zostało zaproszonych na 1 marca do Pałacu Prezydenckiego na przyjęcie ślubowania.
Nie ma jeszcze informacji co do czworga pozostałych sędziów TK wybranych przez Sejm
— zaznaczono na portalu.
Zaproszenie
Szostek powiedział PAP, że otrzymał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na 1 marca na godz. 11.30.
Zaproszenie otrzymałem razem z mec. Bentkowską, która jest zaproszona na godz. 11
— podkreślił Szostek.
Odnosząc się do kwestii zaproszeń skierowanych do dwojga spośród sześciorga wybranych sędziów TK, zauważył, że „nie jest rolą sędziego ocenianie decyzji prezydenta”.
Pan prezydent zgodnie z konstytucją jest zobligowany do zaprzysiężenia wszystkich prawidłowo wybranych sędziów TK
— dodał Szostek.
Adrian Siwek/PAP
