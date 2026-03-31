Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Białogardzie doszło do kuriozalnej sytuacji z udziałem burmistrz miasta Emilii Bury z Koalicji Obywatelskiej. Nagle burmistrz zaczęła obrażać radnych. „Niech się pan zamknie” - rzuciła Bury do jednego z radnych.
Co się pan na mnie patrzy?
— rzuciła burmistrz Białogardu Emilia Bury w stronę jednego z radnych, zaczynając swoje agresywne zachowanie. Bury podważała sens pracy radnych.
3200 złotych radny bierze – zero odpowiedzialności. (…) A ja biorę 14 tysięcy miesięcznie, panie radny, za to, żeby pana głupot wysłuchiwać teraz. Niech się pan zamknie. Ja pracuję, ja jestem odpowiedzialna również za błędy pracowników, szanowny panie
— wypaliła bezczeknie burmistrz z KO.
W tym momencie zareagował przewodniczący Rady Miasta, chcąc uspokoić sytuację.
Szanowni państwo, bardzo proszę o nieprzerywanie i proszę o obniżenie temperatury dyskusji
— zwrócił się do uczestników dyskusji. W tym momencie jednak… sam stał się obiektem ataku „rozgrzanej” burmistrz.
„Niech pan w domu obniża temperaturę”
Niech pan w domu obniża temperaturę. Właśnie mam temperaturę i zamierzam ją tutaj wam wywalić
— powiedziała Bury.
A ja nie życzę sobie takich tekstów. To, co w domu mam robić, szanowna pani burmistrz, to jest moja sprawa. Ja pani nie mówię, co pani ma robić w domu. Jeżeli ja dobrze usłyszałem: „proszę sobie w domu obniżać temperaturę”
— bronił się przewodniczacy Rady Miasta.
Niech pan nie przerywa mojej wypowiedzi, panie przewodniczący rady
— odpowiedziała burmistrz.
To znaczy najpierw chciałem to zrobić z szacunku do pani, aby nikt pani nie przerywał, a jednocześnie wszystkich poprosić, niepersonalnie panią, o obniżenie temperatury dyskusji
— zaznaczył przewodniczący Rady Miasta.
Moja temperatura jest odpowiednia
— stwierdziła burmistrz.
Nie życzę sobie, aby ktoś się wypowiadał na temat tego, co ja muszę robić w domu, proszę pani, bo to już troszeczkę jest poniżej pewnej krytyki. Proszę kontynuować. Dziękuję
— zakończył przewodniczacy Rady.
Nie chciałby pan usłyszeć mojej krytyki co do pana
— wypaliła burmistrz, tym samym nie mając sobie nic do zarzucenia.
