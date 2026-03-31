Skandal na sesji Rady Miasta! Burmistrz z KO do radnego: "Niech się pan zamknie"; "Niech pan w domu obniża temperaturę"

autor: screenshot bialogard.info
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Białogardzie doszło do kuriozalnej sytuacji z udziałem burmistrz miasta Emilii Bury z Koalicji Obywatelskiej. Nagle burmistrz zaczęła obrażać radnych. „Niech się pan zamknie” - rzuciła Bury do jednego z radnych.

Co się pan na mnie patrzy?

— rzuciła burmistrz Białogardu Emilia Bury w stronę jednego z radnych, zaczynając swoje agresywne zachowanie. Bury podważała sens pracy radnych.

3200 złotych radny bierze – zero odpowiedzialności. (…) A ja biorę 14 tysięcy miesięcznie, panie radny, za to, żeby pana głupot wysłuchiwać teraz. Niech się pan zamknie. Ja pracuję, ja jestem odpowiedzialna również za błędy pracowników, szanowny panie

— wypaliła bezczeknie burmistrz z KO.

W tym momencie zareagował przewodniczący Rady Miasta, chcąc uspokoić sytuację.

Szanowni państwo, bardzo proszę o nieprzerywanie i proszę o obniżenie temperatury dyskusji

— zwrócił się do uczestników dyskusji. W tym momencie jednak… sam stał się obiektem ataku „rozgrzanej” burmistrz.

Niech pan w domu obniża temperaturę”

Niech pan w domu obniża temperaturę. Właśnie mam temperaturę i zamierzam ją tutaj wam wywalić

— powiedziała Bury.

A ja nie życzę sobie takich tekstów. To, co w domu mam robić, szanowna pani burmistrz, to jest moja sprawa. Ja pani nie mówię, co pani ma robić w domu. Jeżeli ja dobrze usłyszałem: „proszę sobie w domu obniżać temperaturę”

— bronił się przewodniczacy Rady Miasta.

Niech pan nie przerywa mojej wypowiedzi, panie przewodniczący rady

— odpowiedziała burmistrz.

To znaczy najpierw chciałem to zrobić z szacunku do pani, aby nikt pani nie przerywał, a jednocześnie wszystkich poprosić, niepersonalnie panią, o obniżenie temperatury dyskusji 

— zaznaczył przewodniczący Rady Miasta.

Moja temperatura jest odpowiednia

— stwierdziła burmistrz.

Nie życzę sobie, aby ktoś się wypowiadał na temat tego, co ja muszę robić w domu, proszę pani, bo to już troszeczkę jest poniżej pewnej krytyki. Proszę kontynuować. Dziękuję 

— zakończył przewodniczacy Rady.

Nie chciałby pan usłyszeć mojej krytyki co do pana

— wypaliła burmistrz, tym samym nie mając sobie nic do zarzucenia.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

