Telewizja wPolsce24 próbowała się skontaktować z wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską w sprawie afery pedofilsko-zoofilskiej w Koalicji Obywatelskiej. W jej biurze przekazano jednak, że ta w sytuacji tak ogromnych kontrowersji wyjechała na Ukrainę i… rzekomo nie wiadomo, kiedy wróci.
Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska jest łączona przez media z aferą pedofilsko-zoofilską związaną ze skazaną na 6 lat Kamilą L. Miała z nią współpracować w czasie kampanii wyborczej, już po tym, jak Kamila L. usłyszała zarzuty. Wielichowska do tej pory nie zabrała w tej sprawie głosu, a jej partia nie wymaga od niej publicznego przedstawienia żadnych wyjaśnień.
Wizyta w biurze
Co dzieje się z Moniką Wielichowską postanowił sprawdzić dziennikarz Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek, który udał się do jej biura poselskiego. Na miejscu wskazano mu jednak, że wicemarszałek Sejmu jest w „delegacji służbowej”. Nieobecna była także dyrektor jej biura.
I pani sama jest w tak gorącym okresie?
— zapytał dziennikarz pracownicę biura, która nie wyraziła zgody na nagrywanie.
Na pytanie, czy mogłaby zadzwonić do pani marszałek i przekazać, że Telewizja wPolsce24 chce z nią porozmawiać o aferze pedofilsko-zoofilskiej, odpowiedziała, że nie jest to możliwe, ponieważ Wielichowska „jest w delegacji służbowej na Ukrainie”.
Przekonywała ponadto, że nie wie, kiedy delegacja ulegnie zakończeniu.
Pani nie wie w biurze poselskim, kiedy pani szefowa wraca z delegacji? To jest jakaś bezterminowa delegacja. To kiedy wraca? No wiemy przecież kiedy wraca. No wie pani, kiedy wraca, ale w ogóle ma zamiar wrócić, czy już zostanie tam na Ukrainie? Wraca, ale nie wiemy kiedy. A nie dała pani może jakiegoś, no nie wiem, swojego oświadczenia w tej sprawie zoofilsko-pedofilskiej? A pani znała panią Kamilę L.? Przychodziła tutaj do biura?
— pytał dziennikarz.
Kobieta wszystkiemu jednak zaprzeczała.
Adrian Siwek/wPolsce24
