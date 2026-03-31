Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski nagrał kolejny materiał wideo, w którym odnosi się do sławnego już swojego występu w związanym z Onetem programie „WojewódzkiKędzierski”. Podczas tej rozmowy wyraźnie było widać, że Kuba Wojewódzki bardzo stara się przedstawić swojego gościa w negatywnym świetle. „Okazało się, że wszystkie fakty, do których miałem się ustosunkować, zostały zmyślone. (…) To jest łagodnie mówiąc przegięcie pały” - powiedział Krzysztof Stanowski w swoim nowym materiale wideo.
Po wywiadzie Stanowskiego u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego szerokim echem odbiła się spektakularna kompromitacja Wojewódzkiego, który sugerował, że jakiś polityk PiS-u podczas słynnych, opisywanych przez media urodzin Roberta Mazurka miał rozmawiać z Krzysztofem Stanowskim o jakichś pieniądzach na jego przedsięwzięcia medialne. Okazało się, że… Stanowskiego w ogóle na tych urodzinach nie było. Założyciel Kanału Zero sprawdził jednak, że Wojewódzki używał większej liczby manipulacji i kłamstw wobec niego, chociażby cytując rzekome słowa z reportażu Marii Wiernikowskiej o Rosji, które faktycznie tam nie padły.
Można się wzajemnie podkopywać, można rywalizować, można być dla siebie nieprzyjemnym, ale gdy wszystko okazuje się być w oparciu o kłamstwa, to ja muszę myśleć szerzej, wyjść jak w tym nagraniu i powiedzieć coś więcej. Prowadzę firmę, która ma 60 mln zł kosztów rocznie. Wypłacam wynagrodzenia, ludzie mają swoje życia, kredyty, dzieci, marzenia. Działamy na bardzo konkurencyjnym i wymagającym rynku. W tym wszystkim ty Kuba rywalizujesz nieuczciwie, co za tym idzie, twój pracodawca. Rywalizujecie ze mną nieuczciwie, to jest nieuczciwa konkurencja
— stwierdził Stanowski.
Rywalizujesz poprzez cyniczne, zorganizowane kłamstwo. To nie była pogawędka przy piwie. To wywiad, który mógł mieć swoje biznesowe, dla mnie fatalne konsekwencje. Na to było to wszystko obliczone moim zdaniem. Sfabrykowałeś atak, który miał być zabójczy
— podkreślił założyciel Kanału Zero.
„Chciałeś mnie utopić w zalewie fejków”
Chciałeś mnie utopić w zalewie fejków. Ciągle opowiadasz o wartościach, zasadach, dziennikarstwie. Nie masz zasad, nie przestrzegasz podstawowych wartości. Dla mnie wypisałeś się z dziennikarstwa, to nie jest dziennikarstwo. Jeśli kiedykolwiek będziesz przemawiał z pozycji autorytetu, wszyscy powinni pamiętać o tym, że nie masz już takiego prawa. (…) Liczyłeś, że polegnę pod naporem fejków, ludzie się nie zorientują. Że to fejki, a tłumaczeń już nikt nie będzie słuchał. (…) Jedno kłamstwo mogłoby być przypadkiem, dwa kłopotliwym zbiegiem okoliczności, ale komplet kłamstw to już gnidowata taktyka
— ocenił publicysta.
Mój wkur… nadszedł z opóźnieniem. Poukładałem sobie w głowie to wszystko i zrozumiałem, że może i udało mi się przejść przez to pole minowe bez uszczerbku na zdrowiu, ale nie zmienia to faktu, że była to ohydna próba obrzydzenia mnie ludziom
— mówił Stanowski.
Ty Kuba będziesz rozliczał innych z niepokorności? Nie stałeś obok niepokorności. Nie ma wygodniejszej pozycji w mediach i świecie artystów niż bezkrytyczne nawilżani Platformie. Jesteś emanacją mainstreamowego włazid…twa. Jesteś zawsze po tej stronie, po której wygodnie być
— podsumował Wojewódzkiego Stanowski.
„Ludzie oszukani na 70 milionów, ty mordą świeciłeś”
Założyciel Kanału Zero, że Wojewódzki współpracował z Januszem Palikotem przy jego biznesie alkoholowym. Finalnie całe przedsięwzięcie zakończyło się skandalem i oszukaniem inwestorów.
Ludzie oszukani na 70 milionów, ty mordą świeciłeś, a teraz będziesz weryfikował, kto gdzie może się reklamować i z kim się pokazywać?
— pytał Stanowski.
Wiesz dlaczego program u ciebie nie był dla mnie żadnym wzywaniem? Ponieważ jeśli człowiek nie ma nic do ukrycia, to w ogóle nie musi się do takiej rozmowy przygotowywać. To ty musiałeś się przygotować, naprodukować na potęgę fejki, żeby cokolwiek kompromitującego mi przylepić. Wiesz co? Sam podczas wywiadu powiedziałeś, że przeciwnicy chcą ci dowalić tym, że twój ojciec był prokuratorem w PRL-u. Mnie nie interesuje, kim był twój ojciec, ale ty na wizji drukowałeś akt oskarżenia w oparciu o sfabrykowane przez siebie samego dowody i jednocześnie robiłeś wszystko, żeby drugiej stronie odebrać prawo do obrony. Żałosne
— powiedział założyciel Kanału Zero.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756923-stanowski-o-wojewodzkim-wypisales-sie-z-dziennikarstwa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.