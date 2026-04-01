„Ewidentnie Koalicja Obywatelska ma duży problem wizerunkowy. (…) Wzywam działaczy i władze Platformy Obywatelskiej do tego, aby oczyściły się z wszelkich przypadków pedofilii, ponieważ tego typu zwyrodnialstwo należy tępić” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
Na antenie Telewizji wPolsce24 ukazał się wstrząsający reportaż red. Stanisława Pyrzanowskiego pt. „Piotr P. z Platformy”. Wedle ustaleń prokuratury, były już szef powiatowych struktur PO w wielkopolskim Złotowie miał przez lata molestować dzieci i łącznie skrzywdzić 14 dziewczynek. Od 2023 roku przebywa w areszcie tymczasowym. To kolejny taki przypadek w dzisiejszej Koalicji Obywatelskiej, nie licząc m.in. tego z Kłodzka. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
Ewidentnie Koalicja Obywatelska ma duży problem wizerunkowy. Tym bardziej że przecież wielu polityków prominentnych potrafiło tak generalizować, chociażby w przypadku afer pedofilskich w Kościele, że tutaj w takim wypadku cały Kościół jest odpowiedzialny i musi się oczyścić. To ja tym bardziej wzywam działaczy i władze Platformy Obywatelskiej do tego, aby oczyściły się z wszelkich przypadków pedofilii, ponieważ tego typu zwyrodnialstwo należy tępić
— podkreślił Witold Tumanowicz.
Nie może być na to zgody i szczególnie jeśli mamy już kolejny przykład tego typu afery, to jest to systemowy problem w tej partii, który moim zdaniem powinien zostać bardzo szybko rozwiązany
— wskazał.
„Zwyrodnialcy powinni zgnić w więzieniu”
Jak mówił on „raczej z dystansem patrzy na takie oskarżenia”.
To może być bardzo krzywdzące dla ludzi, którzy w ogóle nie mieli nawet pojęcia o tego typu występkach w partii. Natomiast tym większa odpowiedzialność spoczywa na władzach partii, żeby tej sprawie się jeszcze dodatkowo przyjrzeć, oprócz normalnych organów ścigania, które powinny osądzić takich zwyrodnialców. Oni powinni zgnić w więzieniu. To oczywiste
— powiedział.
Natomiast odpowiedzialność polityczna istnieje i trzeba ustalić, czy jest to problem systemowy, problem zatajania tego typu kwestii. Nie powinno być żadnych świętych krów i Platforma Obywatelska powinna to wyjaśnić i wyjaśnić też opinii publicznej, czy przypadkiem, aby nie mają problemu systemowego
— ocenił poseł Konfederacji.
Od tego są organy ścigania, żeby to śledztwo przeprowadzić i sprawdzić, kto dopuszczał się tego typu obrzydliwych zachowań, a kto krył tego typu zachowania. Jeśli by udowodniono któremukolwiek politykowi krycie takowych zwyrodnialców, to też należałoby postawić odpowiednie zarzuty takim osobom. Póki co nie ma takich dowodów, więc też nie chcę się rozpędzać za mocno
— dodał Witold Tumanowicz.
Telewizja wPolsce24/tt
