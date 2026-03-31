77 proc. respondentów jest zdania, że decyzja Stanów Zjednoczonych i Izraela o ataku na Iran była niesłuszna; pozytywną opinię o tej decyzji ma 8 proc. badanych - wynika z badania CBOS. Według sondażu w opinii 49 proc. respondentów wojna na Bliskim Wschodzie zagraża bezpieczeństwu Polski.
Ponad połowa badanych - zdecydowane „nie”
28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu.
W najnowszym badaniu CBOS zapytał respondentów, czy ich zdaniem decyzja Stanów Zjednoczonych i Izraela o ataku na Iran była słuszna. Zgodnie z wynikami 77 proc. badanych uważa, że decyzja ta była niesłuszna; spośród nich 51 proc. wyraziło swój pogląd w sposób zdecydowany, zaś 26 proc. odpowiedziało „raczej nie”. 8 proc. pytanych jest zdania, że USA i Izrael podjęły słuszną decyzję - w tej grupie 5 proc. odpowiedziało „raczej tak”, a 3 proc. „zdecydowanie tak”. 15 proc. badanych odmówiło odpowiedzi bądź nie potrafiło jej udzielić.
Przekonanie, że decyzja Stanów Zjednoczonych i Izraela o ataku na Iran była niesłuszna, dominuje we wszystkich analizowanych grupach demograficznych i społecznych
- podkreślił CBOS. Równocześnie, jak zauważył ośrodek, „grupą, która wyróżnia się na tle pozostałych ponadprzeciętnie wysokim odsetkiem przekonanych, że decyzja Stanów Zjednoczonych i Izraela o ataku na Iran była słuszna, są osoby, które deklarują, że 15 października 2023 roku w wyborach do Sejmu poparły Prawo i Sprawiedliwość”. W grupie wyborców PiS-u 22 proc. badanych jest zdania, że zaatakowanie Iranu było słuszne.
Elektorat KO i Konfederacji Korony Polskiej - niemal pełna zgoda
CBOS zapytał również, czy zdaniem respondentów konflikt Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem zagraża bezpieczeństwu Polski. W przekonaniu łącznie 49 proc. pytanych konflikt ten stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski - odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 16 proc. badanych, zaś „raczej tak” 33 proc. Przeciwnego zdania jest łącznie 42 proc. respondentów, spośród których 6 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 36 proc. „raczej nie”. 9 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Konflikt Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem jako zagrażający bezpieczeństwu Polski w większości postrzegają respondenci zamierzający w najbliższych wyborach do Sejmu głosować na Koalicję Obywatelską (57 proc.), Konfederację Korony Polskiej (56 proc.) oraz Razem (54 proc.). Większość (58 proc.) potencjalnego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości uważa natomiast, że nie zagraża on naszemu bezpieczeństwu”
— zauważyła sondażownia.
Nie wysyłać wojska do Iranu
W badaniu spytano także Polaków, jak oceniają zapowiedź polskiego rządu, że nie wyśle wojsk do Iranu. 89 proc. badanych pozytywnie oceniło stanowisko rządu, z czego 60 proc. - „zdecydowanie dobrze”, a 29 proc. - „raczej dobrze”. 4 proc. ocenia „raczej źle” decyzję rządu, zaś 2 proc. „zdecydowanie źle”. 6 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi.
Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 23 a 25 marca metodą wywiadów telefonicznych (CATI – 80 proc. wywiadów) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756917-sondaz-cbos-zgoda-wyborcow-ko-i-konfederacji-korony-polskiej
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.