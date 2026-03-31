„Waldemar Żurek ponownie wraca do tej sprawy, po 19 latach od rozpoczęcia działań CBA, kieruje wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu, najprawdopodobniej po to, aby przykryć liczne afery pedofilskie w swoim środowisku politycznym. Jeżeli komukolwiek ma zaszkodzić ta sprawa, to najprawdopodobniej tylko Kwaśniewskim i samemu Żurkowi” - ocenił Maciej Wąsik w serwisie X.
Czytaj także
Prokuratura Krajowa przekazała, że Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu (PiS)
Śledztwo w sprawie rzekomego przekroczenia w l. 2007–2009 uprawnień przez Kamińskiego jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej, prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.
Chodzi o jego działania z l.2007-2009 jako szefa CBA związane z rzekomo „założoną tezą”, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewski kupili dom w Kazimierzu na podstawioną osobę.
Czytaj także
Kulisy sprawy
Na sprawę zareagował Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef CBA i były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
W 2007 r. dziennik Rzeczpospolita ujawniła nagrania Józefa Oleksego, w których stwierdził on, że Kwaśniewscy posiadają majątek z nieujawnionego źródła. CBA zebrało niezbite dowody, że Kwaśniewscy pomimo braku legalnych środków finansowych zakupili willę w Kazimierzu na osobę podstawioną. Tą osobą był ówczesny szef BUDIMEX-u, przyjaciel Kwaśniewskich
— przypomniał.
CBA zwróciło się do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy o zgodę na przeprowadzenie zakupu kontrolowanego, którą po zapoznaniu się z dowodami wydał. Operacja CBA zakończyła się sukcesem pieniądze ze sprzedaży domu w Kazimerzu miały trafić do Jolanty Kawasniewskiej. Kilka osób usłyszało w tej sprawie zarzuty, jednak sparaliżowana wymiarem sprawy prokuratura z nie zdecydowała się na postawienie zarzutów Kwaśniewskim. Kwaśniewscy często bywali w rezydencji, przyjmowali tam swoich gości. Czuli się jak u siebie. Opłaty za media przekazywali w gotówce, osobie, która opiekowała się nieruchomością. W zebranym materiale są nawet rozmowy jak proszą o wykupiemie lepszego pakietu kablówki
— wyjasnił.
Niestety, pomimo jednoznacznych dowodów, sprawa została skręcona przez prokuraturę, a Paweł Wojtunik złożył zawiadomienie na osoby, które wykryły przestępstwo, w tym na Mariusza Kamińskiego. W 2014 r. Sejm nie zgodził się na uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu, choć większość w Sejmie miała wówczas Platforma Obywatelska
— wskazał.
Komu to zaszkodzi?
Maciej Wąsik przypomniał, że „w 2020 r. prokuratura odtajniła scenogramy z tej sprawy i każdy może zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, który nie pozostawia złudzeń”.
Dziś Waldemar Żurek ponownie wraca do tej sprawy, po 19 latach od rozpoczęcia działań CBA, kieruje wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu, najprawdopodobniej po to, aby przykryć liczne afery pedofilskie w swoim środowisku politycznym. Jeżeli komukolwiek ma zaszkodzić ta sprawa, to najprawdopodobniej tylko Kwaśniewskim i samemu Żurkowi, który również ma problemy z ujawnieniem swojego majątku i skąd pochodzą środki na zakupione przez niego nieruchomości. Możecie być tego pewni! CBA nie pęka!
— zapewnił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756916-komu-zaszkodzi-atak-na-kaminskiego-wasik-tylko-kwasniewskiemu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.