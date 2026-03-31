Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pochwaliło się na portalu X, że dzięki wprowadzeniu przez rząd pakietu CPN policja zaoszczędzi rocznie 49 mln zł na paliwie. Wpis podała dalej m.in. rzecznik MSWiA Karolina Gałecka, najwyraźniej nie dostrzegając absurdu. Dostrzegli go za to politycy opozycji. Poseł Janusz Cieszyński znalazł bowiem podobny „pomysł” na zaoszczędzenie środków, który „podsunął” Ministerstwu Zdrowia.
Rząd Donalda Tuska po kilku tygodniach od ataku USA i Izraela na Iran, który pośrednio doprowadził do wzrostu cen paliw, obudził się i zaproponował rozwiązanie pozwalające ulżyć Polakom w drożyźnie na stacjach. Przypomnijmy raz jeszcze: po kilku tygodniach. Od wczoraj premier, ministrowie, politycy i poszczególne resorty chwalą się obniżeniem cen paliw. Niekiedy nabiera to tak absurdalnego wymiaru, jak w przypadku wpisów MSWiA.
„Jedna decyzja, miliony oszczędności”
Jedna decyzja, miliony oszczędności! Dzięki wprowadzeniu w życie rządowego pakietu #CenyPaliwNiżej Policja oszczędzi rocznie ponad 49 mln zł
— poinformował resort (bez cienia żenady!) na portalu X, dołączając odpowiednią infografikę.
Z innego wpisu MSWiA dowiemy się, że z kolei miesięcznie oszczędność wyniesie 4,1 mln zł.
Jedna decyzja, miliony oszczędności
— cieszy się rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
Opozycja „proponuje”
Choć w takim „rozumowaniu” rząd najwyraźniej nie dostrzega niczego absurdalnego, opozycja postanowiła „pomóc” znaleźć inne oszczędności.
Kochani! Pani Karolina Gałecka dała przykład! Jedziemy, na początek MZ
— napisał poseł PiS Janusz Cieszyński, publikując podobną grafikę, na której „podpowiada” Ministerstwu Zdrowia, że może zaoszczędzić aż 800 mln zł na „niepłaceniu za tomograf i rezonans”.
Co „zaproponował” wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski?
To jeszcze nic. Wciąż nie uzupełniając 12 tys. wakatów w policji możemy liczyć na jeszcze większe oszczędności! Po co być bezpiecznym, jak można być oszczędnym! Pani Karolina Galecka - trzeba jeszcze obliczyć ile zaoszczędzi Pani na benzynie uciekając po otrzymaniu alarmistycznego Alertu RCB!
— napisał.
Ja też zawsze jak coś kupuję to obniżam sobie akcyzę, którą musiałbym sobie zapłacić (tak się ze sobą umówiłem). Dzięki temu mam ogromne oszczędności
— skomentował ironicznie działacz partii Razem Łukasz Garczewski.
Ciekawe, czy według MSWiA i pani Gałeckiej, jeśli przełożą Państwo 100 zł z jednej kieszeni do drugiej, to też je Państwo zaoszczędzą.
X/Joanna Jaszczuk
