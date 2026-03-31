Były premier, obecnie poseł PiS Mateusz Morawiecki na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się do sprawy afery pedofilskiej i zoofilskiej w Kłodzku, w ramach której na 6,5 roku więzienia skazana została była działaczka PO Kamila L. Jeszcze w 2023 roku w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia Kamili L. z m.in. wicemarszałek Sejmu z KO Moniką Wielichowską.
Pani Wielichowska powinna odpowiedzieć na dziesiątki pytań, które się cisną, również prokurator, który w 2023 roku nie zgłosił się do swoich przełożonych, też powinien odpowiedzieć na dziesiątki pytań
— podkreślił Mateusz Morawiecki, odnosząc się do całej afery w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Odpowiedzialność Tuska za wyjaśnienie sprawy
Premier obecny, szef pani Wielichowskiej, o którym powiedziała, że cieszy się jego pełnym poparciem już po wybuchu tej największej afery, też powinien wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi
— dodał.
tkwl/Telewizja wPolsce24/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756914-morawiecki-tusk-powinien-wyjasnic-afere-pedofilska-w-klodzku
